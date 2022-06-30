Survivor 2022 SMS numarası kaç, oy nasıl atılır? Survivor finali SMS atma numarası kaçtır? NİSA - ADEM SMS numaraları kaç?

Survivor Nisa'ya nasıl oy atılır? Survivor Adem'e nasıl oy atılır? Adem oy numarası kaçtır? Nisa oy numarası kaç? Uzun bir maraton sonrası final aşamasına gelen Survivor'da izleyiciler destekledikleri yarışmacıya SMS atmak istiyor. Bunun için Survivor SMS atma numarası kaç? Survivor'a nasıl SMS atılır gibi konuları araştırıyor.

SURVİVOR SMS ATMA NUMARASI KAÇ? NASIL SMS ATILIR?

Survivor 2022 yarışmacılarına oy vermek için yarışmacının adını yazıp 1890'a göndererek oy kullanabilirsiniz.

BÜYÜK FİNAL İÇİN SMS OYLAMASI NUMARALARI

Nisa'ya oy kullanmak için : NİSA yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

NİSA yazıp 1890'a gönderebilirsiniz. Adem'e oy kullanmak için : ADEM yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

SURVİVOR SMS ÜCRETİ KAÇ TL?

Adada kalmasını istediğiniz Survivor yarışmacısı için gönderilen SMS ücretleri de araştırılıyor. SMS ücreti 3.9 TL olarak biliniyor.