Survivor performans tablosu 2022 (GÜNCEL): Survivor performans sıralaması! Survivor performans birincisi kim oldu?
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Survivor performans sıralaması Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Oyunlardaki performanslarına göre her bölüm sonrası oyuncuların performans verileri değiştiği gibi sıralamaları da değişmekte. Peki, Survivor 2022 performans sıralaması: Survivor performans 1.si kim? Survivor performans birincisi kim oldu? Survivor performans tablosu! Survivor haftanın performans birincisi kim? Haftanın performans birincileri ve Survivor performans listesi haberimizde...
Survivor performans tablosu Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Oyunlardaki performanslarına göre her bölüm sonrası oyuncuların performans verileri değiştiği gibi sıralamaları da değişmekte. Peki, Survivor 2022 performans sıralaması: Survivor performans 1.si kim? Survivor performans birincisi kim oldu? Survivor performans tablosu! Survivor haftanın performans birincisi kim? Haftanın performans birincileri ve Survivor performans listesi haberimizde...
Survivor performans tablosu haftalık ve genel tablo olarak 2'ye ayrılmaktadır. Her hafta haftanın en iyisi o haftanın 4. eleme adayını belirler. İşte Survivor haftalık performans tablosu ve genel performans tablosu:
- Ünlüler Performans Sıralaması
İsim - Puan
- Merve Aydın - 29
- Sercan Yıldırım - 27
- Sema Aydemir - 24
- Adem Kılıçcı - 23
- Çağan Atakan Arslan - 21
- Nagihan Karadere - 19
- Birsen Bekgöz - 18
- Bora Edin - 18
- Elif Gören - 17
- Parviz Abdullayev - 14
- Batuhan Karacakaya - 13
- Mert Öcal - 9
- Barış Murat Yağcı - 8
- Gizem Memiç - 4
- Gönüllüler Performans Sıralaması
İsim - Puan
- Yağmur Banda - 22
- Seda Ocak - 21
- Anıl Berk Baki - 14
- Hikmet Tuğsuz - 13
- Nisa Bölükbaşı - 13
- Ogeday Girişken - 11
- Evrim Keklik - 10
- Gökhan Keser - 10
- Berkan Karabulut - 9
- Ardahan Uzkanbaş - 7
- Berna Keklikler - 6
İsim - Başarı Oranı
- Sema Aydemir 70%
- Berkan Karabulut 69%
- Ogeday Girişken 66%
- Adem Kılıçcı65%
- Elif Gören 61%
- Sude Burcu61%
- Nagihan Karadere 59%
- Bora Edin 59%
- Merve Aydın 56%
- Anıl Berk Baki 56%
- Birsen Bekgöz 56%
- Seda Ocak55%
- Parviz Abdullayev 55%
- Batuhan Karacakaya 55%
- Nisa Bölükbaşı 51%
- Barış Murat Yağcı 50%
- Mert Öcal 49%
- Çağan Atakan Arslan 48%
- Hikmet Tuğsuz 41%
- Sercan Yıldırım 40%
- Ardahan Uzkanbaş 40%
- Yasin Obuz39%
- Yunus Emre Özden 39%
- Yağmur Banda 38%
- Gökhan Keser 37%
- Gizem Memiç 32%
- Aşkım Burçe Tunay 25%
- Berna Keklikler 19%
- Evrim Keklik 13%
Survivor 2022 All Star şu ana kadar elenen isimler:
- Gizem
- Ayşıl
- Aycan
- Furkan
Ünlüler
- Çağan Atakan Arslan
- Adem Kılıçcı
- Nagihan Karadere
- Aycan Yanaç
- Barış Murat Yağcı
- Merve Aydın
- Batuhan Karacakaya
- Sema Aydemir
- Furkan Kızılay
- Elif Yıldırım Gören
- Sercan Yıldırım
- Mert Öcal
- Birsen Bekgöz
Gönüllüler
- Gökhan Keser
- Ogeday Girişken
- Evrim Keklik
- Seda Ocak
- Yasin Obuz
- Anıl Berk Baki
- Berkan Karabulut
- Sude Burcu
- Berna Keklikler
- Sadık Ardahan Uzkanbaş
- Nisa Bölükbaşı
- Hikmet Tuğsuz
- Gizem Kerimoğlu
- Yağmur Banda