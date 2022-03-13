Survivor performans tablosu 2022 (GÜNCEL): Survivor performans sıralaması! Survivor performans birincisi kim oldu?

Survivor performans tablosu Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Oyunlardaki performanslarına göre her bölüm sonrası oyuncuların performans verileri değiştiği gibi sıralamaları da değişmekte. Peki, Survivor 2022 performans sıralaması: Survivor performans 1.si kim? Survivor performans birincisi kim oldu? Survivor performans tablosu! Survivor haftanın performans birincisi kim? Haftanın performans birincileri ve Survivor performans listesi haberimizde...

SURVİVOR 2022 PERFORMANS SIRALAMASI

Survivor performans tablosu haftalık ve genel tablo olarak 2'ye ayrılmaktadır. Her hafta haftanın en iyisi o haftanın 4. eleme adayını belirler. İşte Survivor haftalık performans tablosu ve genel performans tablosu:

SURVİVOR HAFTALIK PERFORMANS TABLOSU

Ünlüler Performans Sıralaması

İsim - Puan

Merve Aydın - 29 Sercan Yıldırım - 27 Sema Aydemir - 24 Adem Kılıçcı - 23 Çağan Atakan Arslan - 21 Nagihan Karadere - 19 Birsen Bekgöz - 18 Bora Edin - 18 Elif Gören - 17 Parviz Abdullayev - 14 Batuhan Karacakaya - 13 Mert Öcal - 9 Barış Murat Yağcı - 8 Gizem Memiç - 4

Gönüllüler Performans Sıralaması

İsim - Puan

Yağmur Banda - 22 Seda Ocak - 21 Anıl Berk Baki - 14 Hikmet Tuğsuz - 13 Nisa Bölükbaşı - 13 Ogeday Girişken - 11 Evrim Keklik - 10 Gökhan Keser - 10 Berkan Karabulut - 9 Ardahan Uzkanbaş - 7 Berna Keklikler - 6

SURVİVOR GENEL PERFORMANS TABLOSU

İsim - Başarı Oranı

Sema Aydemir 70% Berkan Karabulut 69% Ogeday Girişken 66% Adem Kılıçcı65% Elif Gören 61% Sude Burcu61% Nagihan Karadere 59% Bora Edin 59% Merve Aydın 56% Anıl Berk Baki 56% Birsen Bekgöz 56% Seda Ocak55% Parviz Abdullayev 55% Batuhan Karacakaya 55% Nisa Bölükbaşı 51% Barış Murat Yağcı 50% Mert Öcal 49% Çağan Atakan Arslan 48% Hikmet Tuğsuz 41% Sercan Yıldırım 40% Ardahan Uzkanbaş 40% Yasin Obuz39% Yunus Emre Özden 39% Yağmur Banda 38% Gökhan Keser 37% Gizem Memiç 32% Aşkım Burçe Tunay 25% Berna Keklikler 19% Evrim Keklik 13%

SURVİVOR ŞU ANA KADAR KİMLER ELENDİ?

Survivor 2022 All Star şu ana kadar elenen isimler:

Gizem

Ayşıl

Aycan

Furkan

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU

Ünlüler

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Gönüllüler

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Gizem Kerimoğlu

Yağmur Banda

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