Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Survivor 2022 İstanbul canlı yayını ne zaman başlayacak? 29 Haziran Çarşamba Survivor All Star İstanbul'daki canlı yayın saat kaçta, hangi kanalda?

SURVİVOR 2022 BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?

Acun Ilıcalı ada konseyinde Survivor 2022'de Çarşamba günü yarı final ve Perşembe günü ise final olacağını açıkladı. Yani 29 Haziran Çarşamba günü yarı final olacak. 30 Haziran Perşembe günü ise final olacak. 1 Temmuz Cuma günü ise Masterchef'in yeni sezonu başlayacak.

Survivor 2022 İstanbul yarı final : 29 Haziran Çarşamba

29 Haziran Çarşamba Survivor 2022 İstanbul final : 30 Haziran Perşembe

SURVİVOR İSTANBUL CANLI YAYINI NE ZAMAN?

Survivor 2022'de yarı final İstanbul canlı yayını bugün (29 Haziran 2022 Çarşamba günü) saat 20:00'da başlayacak.

SURVİVOR İSTANBUL CANLI YAYINI İZLE!

Survivor 2022 son 4 yarışmacı

SURVİVOR SON 4'E KALAN YARIŞMACILAR KİMLER?

- Batuhan

- Adem

- Nisa

- Ayşe