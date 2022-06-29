Survivor 2022 İstanbul canlı yayını ne zaman başlayacak? 29 Haziran Çarşamba Survivor All Star İstanbul'daki canlı yayın saat kaçta, hangi kanalda?
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Survivor'da büyük finale son 1 gün. Bugün İstanbul'da yarı final canlı yayını yapılacak. Canlı yayını televizyondan izlemek isteyen seyirciler, Survivor 2022 İstanbul canlı yayını ne zaman başlayacak? 29 Haziran Çarşamba Survivor All Star İstanbul'daki canlı yayın saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyor. Peki, Survivor All Star İstanbul canlı yayını saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Survivor 2022 İstanbul canlı yayını ne zaman başlayacak? 29 Haziran Çarşamba Survivor All Star İstanbul'daki canlı yayın saat kaçta, hangi kanalda?
Acun Ilıcalı ada konseyinde Survivor 2022'de Çarşamba günü yarı final ve Perşembe günü ise final olacağını açıkladı. Yani 29 Haziran Çarşamba günü yarı final olacak. 30 Haziran Perşembe günü ise final olacak. 1 Temmuz Cuma günü ise Masterchef'in yeni sezonu başlayacak.
- Survivor 2022 İstanbul yarı final : 29 Haziran Çarşamba
- Survivor 2022 İstanbul final : 30 Haziran Perşembe
Survivor 2022'de yarı final İstanbul canlı yayını bugün (29 Haziran 2022 Çarşamba günü) saat 20:00'da başlayacak.
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