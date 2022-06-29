Survivor 2022 finale kimler çıktı? (ADEM VE BATUHAN) finalde mi? 2 eleme adayı kim oldu? Finali garantileyen isimler kimler?

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün yarı final oyunları oynanıyor. Peki, Survivor finale kimler çıktı? (ADEM VE BATUHAN) finalde mi? 2 eleme adayı kim oldu? Finali garantileyen isimler kimler? İşte detaylar...

SURVİVOR 2022 SON 4'E KALAN YARIŞMACILAR KİMLER?

- Batuhan

- Adem

- Nisa

- Ayşe

SURVİVOR FİNALE KİMLER ÇIKTI?

Bugünkü yarı final oyunlarının sonunda Adem ve Batuhan yarı finale çıkmayı garantiledi. Nisa ve Ayşe ise eleme adayı oldu. Nisa ve Ayşe'den birisi yarınki potada yarışmaya veda edecek ve yarışmayı 4. tamamlamış olacak.

Adem ve Batuhan yarı finali garantiledi

SURVİVOR BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?

Acun Ilıcalı ada konseyinde Survivor 2022'de Çarşamba günü yarı final ve Perşembe günü ise final olacağını açıkladı. Yani 29 Haziran Çarşamba günü yarı final olacak. 30 Haziran Perşembe günü ise final olacak. 1 Temmuz Cuma günü ise Masterchef'in yeni sezonu başlayacak.

Survivor 2022 yarı final : 29 Haziran Çarşamba

Survivor 2022 final : 30 Haziran Perşembe

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