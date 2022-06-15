Survivor 2022'de 1 SMS ücreti ne kadar, kaç TL? 1, 5, 10, 20, 50 SMS fiyatı ne kadardır? Survivor'da ücretsiz oy atılır mı? Oy kullanmak ücretli mi?

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Survivor'da nasıl oy kullanılır? Survivor Büyük Oylama başladı mı? Survivor hangi yarışmacıya hangi koddan oy atılır? Halk oylaması ne zaman? Survivor halk oylaması ne zaman bitecek? Survivor 2022'de 1 SMS ücreti ne kadar, kaç TL? 1, 5, 10, 20, 50 SMS fiyatı ne kadardır? Survivor'da ücretsiz oy atılır mı?

SURVİVOR OY KULLANMA NASIL YAPILIR?

Survivor'da oy kullanmak için Survivor'da eleme adayı olan yarışmacıların adını yazıp 1890'a SMS atarak oy verebilirsiniz. TV 8 Yan Ekran uygulamasıyla Survivor gibi TV 8 yarışmalarına oy verebilir yarışmalar hakkında kamera arkası görüntüleri, özel fotoğraflar gibi içeriklere ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR SMS ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Her hafta 4 eleme adayı arasından bir yarışmacı yapılan SMS oylaması sonucu adaya veda ediyor. Desteklemek istediğin yarışmacının adını yazıp 1890'a göndererek oy kullanabilirsiniz. Survivor SMS ücreti 3.9 TL'dir.

SURVİVOR 2022 HANGİ YARIŞMACIYA NASIL OY ATILIR?

Batuhan'a oy atmak için BATUHAN yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Hikmet'e oy atmak için HIKMET yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Ayşe'ye oy atmak için AYSE yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Adem'e oy atmak için ADEM yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Nisa'ya oy atmak için NISA yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Ogeday'a oy atmak için OGEDAY yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Nagihan'a oy atmak için NAGIHAN yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Berkan'a oy atmak için BERKAN yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU

Ünlüler: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım

Gönüllüler: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz

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