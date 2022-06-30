Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Kim elendi, finale kim çıktı? 29 Haziran Survivor 2022'de elenen isim kim oldu? Survivor 2022 büyük finale kimler çıktı? Finaldeki iki isim kim oldu? NİSA mı BATUHAN mı ADEM mi? Hangi isimler büyük finale çıktı?

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SURVİVOR SON 3'E KALAN YARIŞMACILAR KİMLER?

- Batuhan

- Adem

- Nisa

SURVİVOR 2022 BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?

Survivor 2022'de Çarşamba günü yarı final ve Perşembe günü ise final olacak . Yani 29 Haziran Çarşamba günü yarı final olacak. 30 Haziran Perşembe günü ise final olacak. 1 Temmuz Cuma günü ise Masterchef'in yeni sezonu başlayacak.

Survivor 2022 yarı final : 29 Haziran Çarşamba

29 Haziran Çarşamba Survivor 2022 final : 30 Haziran Perşembe

SURVİVOR FİNALE KİMLER ÇIKTI?

SMS oylaması devam ediyor. Büyük finale kimler çıktı henüz belli olmadı. Nisa, Batuhan ve Adem'den 2 kişi yarınki büyük finale yükselecek.

Survivor 2022 4. olan isim : Ayşe

Ayşe Survivor 2022 3. olan isim : Batuhan

Batuhan Survivor 2022 2. olan isim : Henüz belli olmadı

Henüz belli olmadı Survivor 2022 1. olan isim : Henüz belli olmadı (Adem veya Nisa şampiyon olacak)

Batuhan

Nisa

Adem

SURVİVOR FİNALE YÜKSELEN İKİ İSİM : ADEM VE NİSA

Finale çıkan isimler Adem ve Nisa oluyor.