Survivor 2022 büyük finale kimler çıktı? Finaldeki iki isim kim oldu? NİSA mı BATUHAN mı ADEM mi? Hangi isimler büyük finale çıktı? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Survivor 2022 büyük finale kimler çıktı? Finaldeki iki isim kim oldu? NİSA mı BATUHAN mı ADEM mi? Hangi isimler büyük finale çıktı?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Survivor 2022 büyük finale kimler çıktı? Finaldeki iki isim kim oldu? NİSA mı BATUHAN mı ADEM mi? Hangi isimler büyük finale çıktı?

Survivor All Star'da bugün büyük finalin ilk etabı yapılıyor. Bugün Nisa, Batuhan ve Adem'den 2 kişi büyük finale çıkacak. Oylama halen devam ediyor. Peki, Survivor 2022 büyük finale kimler çıktı? Finaldeki iki isim kim oldu? NİSA mı BATUHAN mı ADEM mi? Hangi isimler büyük finale çıktı? Nisa finale çıktı mı? Adem finale çıktı mı? Batuhan finale çıktı mı? İşte detaylar...

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Kim elendi, finale kim çıktı? 29 Haziran Survivor 2022'de elenen isim kim oldu? Survivor 2022 büyük finale kimler çıktı? Finaldeki iki isim kim oldu? NİSA mı BATUHAN mı ADEM mi? Hangi isimler büyük finale çıktı?

SURVİVOR İSTANBUL CANLI YAYINI İZLE!

- Batuhan

- Adem

- Nisa

Survivor 2022'de Çarşamba günü yarı final ve Perşembe günü ise final olacak . Yani 29 Haziran Çarşamba günü yarı final olacak. 30 Haziran Perşembe günü ise final olacak. 1 Temmuz Cuma günü ise Masterchef'in yeni sezonu başlayacak.

  • Survivor 2022 yarı final : 29 Haziran Çarşamba
  • Survivor 2022 final : 30 Haziran Perşembe

SMS oylaması devam ediyor. Büyük finale kimler çıktı henüz belli olmadı. Nisa, Batuhan ve Adem'den 2 kişi yarınki büyük finale yükselecek.

  • Survivor 2022 4. olan isim : Ayşe
  • Survivor 2022 3. olan isim : Batuhan
  • Survivor 2022 2. olan isim : Henüz belli olmadı
  • Survivor 2022 1. olan isim : Henüz belli olmadı (Adem veya Nisa şampiyon olacak)

Survivor 2022 büyük finale kimler çıktı? Finaldeki iki isim kim oldu? NİSA mı BATUHAN mı ADEM mi? Hangi isimler büyük finale çıktı?Batuhan

Survivor 2022 büyük finale kimler çıktı? Finaldeki iki isim kim oldu? NİSA mı BATUHAN mı ADEM mi? Hangi isimler büyük finale çıktı?Nisa

Survivor 2022 büyük finale kimler çıktı? Finaldeki iki isim kim oldu? NİSA mı BATUHAN mı ADEM mi? Hangi isimler büyük finale çıktı?Adem

SURVİVOR FİNALE YÜKSELEN İKİ İSİM : ADEM VE NİSA

Finale çıkan isimler Adem ve Nisa oluyor.

Survivor 2022 büyük finale kimler çıktı? Finaldeki iki isim kim oldu? NİSA mı BATUHAN mı ADEM mi? Hangi isimler büyük finale çıktı?

Survivor 2022 büyük finale kimler çıktı? Finaldeki iki isim kim oldu? NİSA mı BATUHAN mı ADEM mi? Hangi isimler büyük finale çıktı?

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Survivor All Star Survivor 2022 Gündem Magazin Haberler

title