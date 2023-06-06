Survivor 2022 büyük final ne zaman? Survivor All Star yarı final ve final ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Acun Ilıcalı ada konseyinde Survivor'ın büyük finali ne zaman olacak seyircilerle paylaştı. Bunun ardından izleyiciler, Survivor büyük final ne zaman 2022? Survivor All Star yarı final ve final ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? merak etti. Peki, Survivor 2022 büyük final ne zaman? Survivor All Star büyük final hangi gün, saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...