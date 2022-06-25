Survivor 2022 büyük final ne zaman? Survivor All Star yarı final ve final ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
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Acun Ilıcalı ada konseyinde Survivor'ın büyük finali ne zaman olacak seyircilerle paylaştı. Bunun ardından izleyiciler, Survivor büyük final ne zaman 2022? Survivor All Star yarı final ve final ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? merak etti. Peki, Survivor 2022 büyük final ne zaman? Survivor All Star büyük final hangi gün, saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Survivor büyük final ne zaman 2022? Survivor All Star yarı final ve final ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
- - Batuhan
- - Adem
- - Nisa
- - Hikmet
- - Ayşe
Acun Ilıcalı dünkü ada konseyinde Survivor 2022'de Çarşamba günü yarı final ve Perşembe günü ise final olacağını açıkladı. Yani 29 Haziran Çarşamba günü yarı final olacak. 30 Haziran Perşembe günü ise final olacak. 1 Temmuz Cuma günü ise Masterchef'in yeni sezonu başlayacak.
- Survivor 2022 yarı final : 29 Haziran Çarşamba
- Survivor 2022 final : 30 Haziran Perşembe
Ünlüler
- Adem Kılıçcı
- Nagihan Karadere
- Batuhan Karacakaya
- Çağan Atakan Arslan
- Sema Aydemir
- Parviz Abdullayev
- Merve Aydın
- Barış Murat Yağcı
- Gizem Memiç
- Elif Yıldırım Gören
- Bora Edin
- Mert Öcal
- Sercan Yıldırım
- Birsen Bekgöz
- Aşkım Burçe Tunay
- Furkan Kızılay
- Aycan Yanaç
- Ayşıl Özaslan
Gönüllüler
- Nisa Bölükbaşı
- Hikmet Tuğsuz
- Ayşe Yüksel
- Berkan Karabulut
- Ogeday Girişken
- Anıl Berk Baki
- Evrim Keklik
- Sude Burcu
- Seda Ocak
- Gökhan Keser
- Yağmur Banda
- Sadık Ardahan Uzkanbaş
- Yasin Obuz
- Berna Keklikler
- Yunus Emre Özden
- Atakan Işıktutan
- Ezgi Hocaoğlu
- Gizem Kerimoğlu
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