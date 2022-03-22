Survivor 2022 birleşme partisine hangi şarkıcı geliyor? Survivor All Star birleşme partisi ne zaman olacağı ve kimlerin birleşme partisine gitme hakkı kazandığı soruları gündeme geliyor. Survivor birleşme partisi hangi gün olacağı ve bu sene birleşme partisinde neler olacağına yönelik Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Peki, Survivor 2022 birleşme partisine hangi ünlü gelecek, kim geliyor? 2022 Survivor All Star birleşme partisinde hangi ünlüler olacak, açıklandı mı? Bilgiler sizlerle...

SURVİVOR 2022 BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Birleşme partisi Mart'ın son haftası yapılacak. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamaya göre Survivor'da hızlı eleme dönemi başlayacağını söyledi. Buna göre haftada 2 eleme olacak. 3 hafta içerisinde 6 kişi veda edecek.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİNE HANGİ ÜNLÜLER KATILACAK?

Acun Ilıcalı Survivor birleşme partisine gelecek olan ünlü isimleri açıklamaya başladı. İlk açıklanan isim Edis oldu. Şarkıcı Edis'in Survivor 2022 birleşme partisinde olacağı belirtildi.

ACUN ILICALI'DAN SÜRPRİZ AÇIKLAMA!

Survivor birleşme partisine belli yarışmacının katılacağını açıklayan Acun Ilıcalı devamında sürpriz bir açıklamada bulundu. 2022 Survivor All Star birleşme partisine ünlü sanatçı Edis'in sahne alacağını açıkladı. Bununla beraber, bir uçak dolusu seyircinin de adaya geleceğinin müjdesini verdi.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİNE KAÇ YARIŞMACI KATILACAK?

Birleşme partisine toplam 22 yarışmacı katılacak. Ünlüler takımından 11 kişi, Gönüllüler takımından 11 kişi birleşme partisine katılacaktır. Bugünden sonra 3 haftada toplam 6 kişi adaya veda edecek ve geriye 22 yarışmacı kalmış olacak. Birleşme partisi Mart ayının son haftasında yapılacak. Fakat tam tarih verilmedi. Bazı tahminlere göre 26-27 Mart 2022 Cumartesi-Pazar günlerinde yani Mart'ın son hafta sonu gerçekleşebilir denildi.

SURVİVOR 2022 KADROSUNDA KİMLER VAR?

Ünlüler:

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Parviz Abdullayev

Ayşıl Özaslan

Gönüllüler:

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Yunus Emre Özden

Gizem Kerimoğlu

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