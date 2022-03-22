Survivor 2022 birleşme partisine hangi ünlü gelecek, kim geliyor? 2022 Survivor All Star birleşme partisinde hangi ünlüler olacak, açıklandı mı?
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Survivor All Star'da tüm gözler birleşme partisine çevrildi. Birleşme partisinin Mart'ın son haftası yapılacağı belirtildi. Birleşme partisine yaklaşırken izleyiciler partiye hangi ünlülerin geleceğini merak etti. Peki, Survivor 2022 birleşme partisine hangi ünlü gelecek, kim geliyor? 2022 Survivor All Star birleşme partisinde hangi ünlüler olacak, açıklandı mı? Survivor birleşme partisinde hangi şarkıcı olacak? Sanatçı ismi açıklandı mı? İşte bilgiler...
Survivor 2022 birleşme partisine hangi şarkıcı geliyor? Survivor All Star birleşme partisi ne zaman olacağı ve kimlerin birleşme partisine gitme hakkı kazandığı soruları gündeme geliyor. Survivor birleşme partisi hangi gün olacağı ve bu sene birleşme partisinde neler olacağına yönelik Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Peki, Survivor 2022 birleşme partisine hangi ünlü gelecek, kim geliyor? 2022 Survivor All Star birleşme partisinde hangi ünlüler olacak, açıklandı mı? Bilgiler sizlerle...
Birleşme partisi Mart'ın son haftası yapılacak. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamaya göre Survivor'da hızlı eleme dönemi başlayacağını söyledi. Buna göre haftada 2 eleme olacak. 3 hafta içerisinde 6 kişi veda edecek.
Acun Ilıcalı Survivor birleşme partisine gelecek olan ünlü isimleri açıklamaya başladı. İlk açıklanan isim Edis oldu. Şarkıcı Edis'in Survivor 2022 birleşme partisinde olacağı belirtildi.
Survivor birleşme partisine belli yarışmacının katılacağını açıklayan Acun Ilıcalı devamında sürpriz bir açıklamada bulundu. 2022 Survivor All Star birleşme partisine ünlü sanatçı Edis'in sahne alacağını açıkladı. Bununla beraber, bir uçak dolusu seyircinin de adaya geleceğinin müjdesini verdi.
Birleşme partisine toplam 22 yarışmacı katılacak. Ünlüler takımından 11 kişi, Gönüllüler takımından 11 kişi birleşme partisine katılacaktır. Bugünden sonra 3 haftada toplam 6 kişi adaya veda edecek ve geriye 22 yarışmacı kalmış olacak. Birleşme partisi Mart ayının son haftasında yapılacak. Fakat tam tarih verilmedi. Bazı tahminlere göre 26-27 Mart 2022 Cumartesi-Pazar günlerinde yani Mart'ın son hafta sonu gerçekleşebilir denildi.
Ünlüler:
- Çağan Atakan Arslan
- Adem Kılıçcı
- Nagihan Karadere
- Aycan Yanaç
- Barış Murat Yağcı
- Merve Aydın
- Batuhan Karacakaya
- Sema Aydemir
- Furkan Kızılay
- Elif Yıldırım Gören
- Sercan Yıldırım
- Mert Öcal
- Birsen Bekgöz
- Parviz Abdullayev
- Ayşıl Özaslan
Gönüllüler:
- Gökhan Keser
- Ogeday Girişken
- Evrim Keklik
- Seda Ocak
- Yasin Obuz
- Anıl Berk Baki
- Berkan Karabulut
- Sude Burcu
- Berna Keklikler
- Sadık Ardahan Uzkanbaş
- Nisa Bölükbaşı
- Hikmet Tuğsuz
- Yağmur Banda
- Yunus Emre Özden
- Gizem Kerimoğlu