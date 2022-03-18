Survivor 2022 birleşme partisi ne zaman yapılacak? Survivor All Star birleşme partisinde kimler olacak? Birleşme partisi tarihi açıklandı mı?
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Survivor 2022 All Star birleşme partisine çok az bir süre kaldı. İzleyiciler, Survivor 2022 birleşme partisi ne zaman yapılacak? Survivor All Star birleşme partisinde kimler olacak? Birleşme partisi tarihi açıklandı mı? merak etti. Acun Ilıcalı konu hakkında güncel bir açıklamada bulundu. Buna göre birleşme partisi Mart ayının sonunda yapılacak. İşte detaylar...
Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre Survivor birleşme partisi Mart'ın son haftasında yapılacak. Birbirinden ünlü isimlerin katılacağı birleşme partisi heyecanla bekleniyor. Peki Survivor 2022 birleşme partisi ne zaman yapılacak? Tam tarihi belli oldu mu? Survivor 2022 birleşme partisi tarihi açıklandı mı? Mart ayının kaçında yapılacak?
Birleşme partisi Mart'ın son haftası yapılacak. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamaya göre Survivor'da hızlı eleme dönemi başlayacağını söyledi. Buna göre haftada 2 eleme olacak. 3 hafta içerisinde 6 kişi veda edecek.
Birleşme partisine toplam 22 yarışmacı katılacak. Ünlüler takımından 11 kişi, Gönüllüler takımından 11 kişi birleşme partisine katılacaktır. Bugünden sonra 3 haftada toplam 6 kişi adaya veda edecek ve geriye 22 yarışmacı kalmış olacak. Birleşme partisi Mart ayının son haftasında yapılacak. Fakat tam tarih verilmedi. Bazı tahminlere göre 26-27 Mart 2022 Cumartesi-Pazar günlerinde yani Mart'ın son hafta sonu gerçekleşebilir denildi.
Ünlüler
- Çağan Atakan Arslan
- Adem Kılıçcı
- Nagihan Karadere
- Aycan Yanaç
- Barış Murat Yağcı
- Merve Aydın
- Batuhan Karacakaya
- Sema Aydemir
- Furkan Kızılay
- Elif Yıldırım Gören
- Sercan Yıldırım
- Mert Öcal
- Birsen Bekgöz
- Parviz Abdullayev
- Ayşıl Özaslan
Gönüllüler
- Gökhan Keser
- Ogeday Girişken
- Evrim Keklik
- Seda Ocak
- Yasin Obuz
- Anıl Berk Baki
- Berkan Karabulut
- Sude Burcu
- Berna Keklikler
- Sadık Ardahan Uzkanbaş
- Nisa Bölükbaşı
- Hikmet Tuğsuz
- Yağmur Banda
- Yunus Emre Özden
- Gizem Kerimoğlu