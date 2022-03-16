Survivor 2022 başvurular başladı mı? Survivor 2022 seçmeleri ne zaman? Survivor başvurusu nasıl yapılır?

Survivor 2021'de finale az bir süre kaldı. Ardından Masterchef başlayacak. Sonra tekrardan Survivor ekranlara gelecek. Peki, Survivor 2022 başvuruları ne zaman başlayacak? Survivor 2022 seçmeleri başladı mı? Herkes başvuru yapabiliyor mu? Başvurular nereden yapılır? Detaylar yazımızda...

SURVİVOR 2022 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Survivor 2022 başvuruları henüz başlamadı. Konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat TV8 başvuru web sitesinde Survivor başvuru formu linki açık bulunuyor. Yani siteye giriş videolu şekilde başvuru yapabilirsiniz.

Bunun dışında Acun Ilıcalı gelecek sene başvuruları için henüz bir açıklama yapmadı.

SURVİVOR YARIŞMASINA BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

Survivor yarışmasına başvuru yapmak için http://www.tv8basvuru.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Buradan formu doldurarak yarışma başvurusu yapabilirsiniz.

Sitede yer alan uyarıya göre Covid-19 sebebi ile sadece videolu başvurular değerlendirmeye alınacaktır.

SURVİVOR BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ...

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