Survivor 2022 Araba ödülünü kim kazandı? 15 Haziran Çarşamba Survivor 2022 Araba - Otomobil ödülünü kazanan kim oldu, hangi takımdan? Kim kaçıncı? - Haberler

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Survivor 2022 Araba ödülünü kim kazandı? 15 Haziran Çarşamba Survivor 2022 Araba - Otomobil ödülünü kazanan kim oldu, hangi takımdan? Kim kaçıncı?

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Survivor 2022 Araba ödülünü kim kazandı? 15 Haziran Çarşamba Survivor 2022 Araba - Otomobil ödülünü kazanan kim oldu, hangi takımdan? Kim kaçıncı?

Survivor All Star'da bireysel oyunlar başladı. Bugün bireysel oyunların ilki oynanacak. Bugünkü bölümde kazanan yarışmacı son model otomabil kazanacak. Peki, Survivor 2022 Araba ödülünü kim kazandı? 15 Haziran Çarşamba Survivor 2022 Araba - Otomobil ödülünü kazanan kim oldu, hangi takımdan? İşte detaylar...

Survivor 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü bölümde sona kalan 8 yarışmacı araba ödülü için kıyasıya mücadele edecek. Peki, Survivor 2022 Araba ödülünü kim kazandı? Survivor 2022 otomobil ödülünü kim kazandı?

Survivor'da dün yapılan eleme konseyinde Gönüllüler takımından Atakan elendi.

Survivor'da araba oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi yarışmacılar bireysel şekilde parkuru tamamlamaya çalışıyor. Yapılan süreleri ve performansları sizlere yazacağız.

Survivor 2022 Araba ödülünü kim kazandı? 15 Haziran Çarşamba Survivor 2022 Araba - Otomobil ödülünü kazanan kim oldu, hangi takımdan?

Nagihan'ın süresi : 1 dakika 12 saniye

Berkan'ın süresi : 1 dakika 37 saniye

Adem'in süresi : 2 dakika 22 saniye

Survivor 2022 Araba ödülünü kim kazandı? 15 Haziran Çarşamba Survivor 2022 Araba - Otomobil ödülünü kazanan kim oldu, hangi takımdan?

Hikmet'in süresi : 1 dakika 58 saniye

Survivor 2022 Araba ödülünü kim kazandı? 15 Haziran Çarşamba Survivor 2022 Araba - Otomobil ödülünü kazanan kim oldu, hangi takımdan?

Nisa'nın süresi : 1 dakika 54 saniye

Survivor 2022 Araba ödülünü kim kazandı? 15 Haziran Çarşamba Survivor 2022 Araba - Otomobil ödülünü kazanan kim oldu, hangi takımdan? Kim kaçıncı?

Batuhan'ın süresi : 1 dakika 51 saniye

Survivor 2022 Araba ödülünü kim kazandı? 15 Haziran Çarşamba Survivor 2022 Araba - Otomobil ödülünü kazanan kim oldu, hangi takımdan? Kim kaçıncı?

Ayşe'nin süresi : 1 dakika 29 saniye

Survivor 2022 Araba ödülünü kim kazandı? 15 Haziran Çarşamba Survivor 2022 Araba - Otomobil ödülünü kazanan kim oldu, hangi takımdan? Kim kaçıncı?

Ogeday'ın süresi : 1 dakika 38 saniye

Survivor 2022 Araba ödülünü kim kazandı? 15 Haziran Çarşamba Survivor 2022 Araba - Otomobil ödülünü kazanan kim oldu, hangi takımdan? Kim kaçıncı?

En iyi süre yapan en kötü süre yapanla eşleşecek ve böylelikle finalde 4 kez kazanan isim arabanın sahibi olacak.

Sıralama şu şekilde oldu:

  • Nagihan VS Adem mücadelesi olacak.
  • Ayşe VS Hikmet mücadelesi olacak.
  • Berkan VS Nisa mücadelesi olacak.
  • Ogeday VS Batuhan mücadelesi olacak.

2 olan turu geçecek.

Survivor 2022 Araba ödülünü kim kazandı? 15 Haziran Çarşamba Survivor 2022 Araba - Otomobil ödülünü kazanan kim oldu, hangi takımdan? Kim kaçıncı?

Yarı final eşleşmeleri:

  • NİSA VS HİKMET
  • BATUHAN VS ADEM

Survivor 2022 Araba ödülünü kim kazandı? 15 Haziran Çarşamba Survivor 2022 Araba - Otomobil ödülünü kazanan kim oldu, hangi takımdan? Kim kaçıncı?

Yarı finalde 3 olan kazanacak. Finalde 4 olan kazanır.

Survivor 2022 Araba ödülünü kim kazandı? 15 Haziran Çarşamba Survivor 2022 Araba - Otomobil ödülünü kazanan kim oldu, hangi takımdan? Kim kaçıncı?

Finalin adı Nisa ve Batuhan oldu. 4 olan Araba'nın sahibi olacak.

Araba ödülü oyununda şuan skor 2-2 eşitlik var. 4 olan kazanacak.

  • Batuhan : 4
  • Nisan : 3

Oyun devam ediyor. Reklamlardan sonra devam edecek.

Survivor 2022 Araba ödülünü kim kazandı? 15 Haziran Çarşamba Survivor 2022 Araba - Otomobil ödülünü kazanan kim oldu, hangi takımdan? Kim kaçıncı?

Ödülün sahibi Batuhan oluyor. Batuhan Nisa'yı 4-3 yenerek araba ödülünü kazanıyor.

ARABA ÖDÜLÜNÜ KAZANAN İSİM : BATUHAN

Oyunu kazanan isim yeni model Lexus otomobil kazanacak.

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