Survivor 2022 Araba ödülünü kim kazandı? 15 Haziran Çarşamba Survivor 2022 Araba - Otomobil ödülünü kazanan kim oldu, hangi takımdan? Kim kaçıncı?

Survivor 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü bölümde sona kalan 8 yarışmacı araba ödülü için kıyasıya mücadele edecek. Peki, Survivor 2022 Araba ödülünü kim kazandı? Survivor 2022 otomobil ödülünü kim kazandı?

SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da dün yapılan eleme konseyinde Gönüllüler takımından Atakan elendi.

SURVİVOR 15 HAZİRAN ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da araba oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi yarışmacılar bireysel şekilde parkuru tamamlamaya çalışıyor. Yapılan süreleri ve performansları sizlere yazacağız.

Nagihan'ın süresi : 1 dakika 12 saniye

Berkan'ın süresi : 1 dakika 37 saniye

Adem'in süresi : 2 dakika 22 saniye

Hikmet'in süresi : 1 dakika 58 saniye

Nisa'nın süresi : 1 dakika 54 saniye

Batuhan'ın süresi : 1 dakika 51 saniye

Ayşe'nin süresi : 1 dakika 29 saniye

Ogeday'ın süresi : 1 dakika 38 saniye

En iyi süre yapan en kötü süre yapanla eşleşecek ve böylelikle finalde 4 kez kazanan isim arabanın sahibi olacak.

Sıralama şu şekilde oldu:

Nagihan VS Adem mücadelesi olacak.

Ayşe VS Hikmet mücadelesi olacak.

Berkan VS Nisa mücadelesi olacak.

Ogeday VS Batuhan mücadelesi olacak.

2 olan turu geçecek.

Yarı final eşleşmeleri:

NİSA VS HİKMET

BATUHAN VS ADEM

Yarı finalde 3 olan kazanacak. Finalde 4 olan kazanır.

Finalin adı Nisa ve Batuhan oldu. 4 olan Araba'nın sahibi olacak.

Araba ödülü oyununda şuan skor 2-2 eşitlik var. 4 olan kazanacak.

Batuhan : 4

Nisan : 3

Oyun devam ediyor. Reklamlardan sonra devam edecek.

Ödülün sahibi Batuhan oluyor. Batuhan Nisa'yı 4-3 yenerek araba ödülünü kazanıyor.

ARABA ÖDÜLÜNÜ KAZANAN İSİM : BATUHAN

SURVİVOR 15 HAZİRAN ARABA ÖDÜLÜ MODELİ NE?

Oyunu kazanan isim yeni model Lexus otomobil kazanacak.

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