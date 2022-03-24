Survivor 2022 Anlat Bakalım kim kazandı? 24 Mart Perşembe Anlat Bakalım ödülü ne oldu, hangi takım kazandı?

Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyunları oynanıyor. Peki, Survivor Anlat Bakalım kim kazandı, hangi takım? 24 Mart Survivor 2022 Anlat Bakalım ödülü ne, kaç kaç bitti? Anlat Bakalım ödülünü kim kazandı? Anlat Bakalım kazananı kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR ANLAT BAKALIM KİM KAZANDI? ANLAT BAKALIM OYUNU KAÇ KAÇ BİTTİ?

Survivor 24 Mart Bil bakalım oyunundan sonra Anlat bakalım oyununa geçildi. Şuan skor 1-1 eşitlik var.

Anlat Bakalım oyununda Ünlüler 2-1 öne geçti.

Anlat Bakalım'ı Gönüllüler kazanırsa ödülün sahibi olacak. Ünlüler kazanırsa bir oyun daha oynanacak ve 2 olan ödülü kazanacak.

Survivor Anlat Bakalım'da Ünlüler 3-2 önde.

SURVİVOR 24 MART BİL BAKALIM VE ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜ NE?

Survivor Bil Bakalım ve Anlat Bakalım 24 Mart Perşembe ödülü çikolata oldu. Kazanan takım çikolata kazanacak. 2 olan takım kazanacak. Bil bakalımı Gönüllüler kazanmıştı. Şimdi Anlat bakalım oyunu oynanıyor.

Haberler.com - Gündem