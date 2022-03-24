Survivor 2022 Anlat Bakalım kim kazandı? 24 Mart Perşembe Anlat Bakalım ödülü ne oldu, hangi takım kazandı? - Haberler

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Survivor 2022 Anlat Bakalım kim kazandı? 24 Mart Perşembe Anlat Bakalım ödülü ne oldu, hangi takım kazandı?

Haberler.com - Gündem
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Survivor 2022 Anlat Bakalım kim kazandı? 24 Mart Perşembe Anlat Bakalım ödülü ne oldu, hangi takım kazandı?

Survivor dokunulmazlık ve iletişim oyununun dışında Bil Bakalım ve Anlat Bakalım oyunları da oynanıyor. Eğlenceli dakikalar yaşatan Survivor All Star Anlat Bakalım oyununu kim kazandı merak ediliyor. Peki, Survivor 2022 Anlat Bakalım kim kazandı? 24 Mart Perşembe Anlat Bakalım ödülü ne oldu, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyunları oynanıyor. Peki, Survivor Anlat Bakalım kim kazandı, hangi takım? 24 Mart Survivor 2022 Anlat Bakalım ödülü ne, kaç kaç bitti? Anlat Bakalım ödülünü kim kazandı? Anlat Bakalım kazananı kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR ANLAT BAKALIM KİM KAZANDI? ANLAT BAKALIM OYUNU KAÇ KAÇ BİTTİ?

Survivor 24 Mart Bil bakalım oyunundan sonra Anlat bakalım oyununa geçildi. Şuan skor 1-1 eşitlik var.

Survivor 2022 Anlat Bakalım kim kazandı? 24 Mart Perşembe Anlat Bakalım ödülü ne oldu, hangi takım kazandı?

Anlat Bakalım oyununda Ünlüler 2-1 öne geçti.

Survivor 2022 Anlat Bakalım kim kazandı? 24 Mart Perşembe Anlat Bakalım ödülü ne oldu, hangi takım kazandı?

Anlat Bakalım'ı Gönüllüler kazanırsa ödülün sahibi olacak. Ünlüler kazanırsa bir oyun daha oynanacak ve 2 olan ödülü kazanacak.

Survivor 2022 Anlat Bakalım kim kazandı? 24 Mart Perşembe Anlat Bakalım ödülü ne oldu, hangi takım kazandı?

Survivor Anlat Bakalım'da Ünlüler 3-2 önde.

SURVİVOR 24 MART BİL BAKALIM VE ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜ NE?

Survivor Bil Bakalım ve Anlat Bakalım 24 Mart Perşembe ödülü çikolata oldu. Kazanan takım çikolata kazanacak. 2 olan takım kazanacak. Bil bakalımı Gönüllüler kazanmıştı. Şimdi Anlat bakalım oyunu oynanıyor.

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