Survivor 2021 kadrosu! Survivor ünlüler 2021 kadrosu! Survivor 2021 gönüllüler kadrosu! Sancakay Ilım Morgül
Survivor 2021 ünlüler yarışmacıları! Survivor 2021 gönüllüler yarışmacıları! Sancakay Ilım Morgül! Survivor Emin! Survivor Aleyna! Survivor Poyraz! Survivor 2021 kadrosu! Survivor ünlüler 2021 kadrosu! Survivor 2021 gönüllüler kadrosu! Sancakay Ilım Morgül
YArı final heyecanı sürerken yüzleşme sırasında tüm Survivor 2021 yarışmacılarını görmüş olduk. Survivor 2021 kadrosu! Survivor ünlüler 2021 kadrosu! Survivor 2021 gönüllüler kadrosu! Sancakay Ilım Morgül
SURVIVOR 2021 ÜNLÜLER YARIŞMACILARI
Barış Özbek
Batuhan Karacakaya
Cemal Hünal
Çağrı Atakan,
Hayrettin
İsmail Balaban,
Melis Sezer,
Meryem Kasap,
Öykü Çelik,
Merve Aydın,
İlayda Şeker,
Bahar Seviş,
Baran Köse,
Çağman Çatay,
SURVIVOR 2021 GÖNÜLLÜLER
Sancakay Ilım Morgül,
Yiğit Poyraz,
Steven Salam,
Uğurtan Dora,
Sena Özdemir,
Ayşe Yüksel,
Yunus Emre Karabacak,
Aleyna Kalaycıoğlu,
Hanzade Ofluoğlu,
Emin Günenç,
Sultan Reşat Hacıahmetoğlu,
Berkay,
Doğan Keser,
Duygu Serap Salman