Survivor 2. ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, ödülü ne? 5 Haziran Pazartesi 2023 ödül oyunu ödülü nedir? Survivor ödül oyunu kaç kaç bitti?

Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ödül oyunu oynanacak. Survivor'da en son Asena elenmişti. Bugün ise ödül oyunu oynanıyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? 5 Haziran Pazartesi ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Survivor 2023 ödül oyunu ödülü nedir? Survivor 2023 ödül oyununu hangi takım aldı? Ödül oyunu skoru kaç kaç? Gönüllüler mi Ünlüler mi kazandı? Kırmızı takım mı kazandı Mavi takım mı kazandı? İşte detaylar...

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Bugün ödül oyunları oynanıyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? 5 Haziran Pazartesi ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Survivor ödül oyunu yemeği ne oldu? Yemek ödülünü kim kazandı? Survivor ödül oyunu kazananı hangi takım? 5 Haziran Pazartesi ödül yemeği nedir? Survivor bugünkü ödül oyununu hangi takım kazandı? Kırmızı mı Mavi mi? Survivor anlık gelişmeler sizlerle...

5 HAZİRAN SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? KAÇ KAÇ BİTTİ?

Survivor ödül oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü 2. ödül oyunu 2 tur üzerinden oynanacak. Turlarda 3 olan kazanacak.

1. ve 2. turu da Mavi takım kazandı.

ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM (2-0)

Kazanan takım ödülün sahibi olacak. Kazanan takım henüz belli olmadı.

SURVİVOR 5 HAZİRAN 2023 ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Bugünkü 2. ödül oyununun ödülü Clear şampuan olacak. Ayrıca kazanan takım güzel bir yemek yiyecek.