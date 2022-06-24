Survivor 2. eleme adayı kim oldu, dokunulmaz kim? 24 Haziran Survivor'da kim kaç puanda? Haftanın puan sıralaması nasıl? Adem kimin ismini söyledi?
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Survivor All Star 2022'de bireysel mücadelelere geçildi. Bugünkü haftanın 2. dokunulmazlık oyununu Adem kazandı. Bunun ardından Adem konseyde bir ismi söyleyecek. Peki, Survivor ilk eleme adayı kim oldu, dokunulmaz kim? Survivor'da kim kaç puanda? Haftanın puan sıralaması nasıl? Adem kimin ismini söyledi? Survivor Adem'in kaç puanı var? Batuhan'ın kaç puanı var? Nagihan'ın kaç puanı var? İşte detaylar...
Survivor 2022: All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Survivor üçüncü eleme adayı kim oldu, dokunulmaz kim? Survivor'da kim kaç puanda? Haftanın puan sıralaması nasıl? Adem kimin ismini söyledi? Survivor'da kimin kaç puanı var? SMS sıralaması nasıl? Puan tablosu nasıl? Bireyselde ilk eleme adayı kim oldu? İlk bireyse dokunulmazlığı hangi isim kazandı?
Bugünkü bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Adem oldu. Adem finalde Ayşe'yi yendi ve dokunulmazlık sembolünü kazandı. Ada konseyinde bir isim söyleyecek.
- Batuhan : 4 puan
- Adem : 8 puan
- Nagihan : 0 puan
- Hikmet : 2 puan
- Ayşe : 5 puan
- Nisa : 2 puan
Şuanda Adem 8 puanla ilk sırada yer alıyor.
Bugünkü dokunulmazlığı kazanan Adem birazdan ikinci eleme adayını söyleyecek.
İLK ELEME ADAYI : AYŞE
İKİNCİ ELEME ADAYI : NAGİHAN
ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI : HİKMET
Haftanın 3. eleme adayı birazdan açıklanacak.
3. eleme adayı Hikmet oluyor.
- - Batuhan
- - Adem
- - Nagihan
- - Hikmet
- - Nisa
- - Ayşe