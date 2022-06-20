Survivor 2. eleme adayı kim oldu, dokunulmaz kim? 20 Haziran Survivor'da kim kaç puanda? Haftanın puan sıralaması nasıl? Ayşe kimin ismini söyledi?
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Survivor All Star 2022'de bireysel mücadelelere geçildi. Bugünkü haftanın 2. dokunulmazlık oyununu Ayşe kazandı. Bunun ardından Ayşe konseyde bir ismi söyleyecek. Peki, Survivor ilk eleme adayı kim oldu, dokunulmaz kim? Survivor'da kim kaç puanda? Haftanın puan sıralaması nasıl? Ayşe kimin ismini söyledi? Survivor Ayşe'nin kaç puanı var? Adem'in kaç puanı var? Nagihan'ın kaç puanı var? İşte detaylar...
Survivor 2022: All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Survivor ilk eleme adayı kim oldu, dokunulmaz kim? Survivor'da kim kaç puanda? Haftanın puan sıralaması nasıl? Ayşe kimin ismini söyledi? Survivor'da kimin kaç puanı var? SMS sıralaması nasıl? Puan tablosu nasıl? Bireyselde ilk eleme adayı kim oldu? İlk bireyse dokunulmazlığı hangi isim kazandı?
Bugünkü bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Ayşe oldu. Ayşe finalde Nagihan'ı yendi ve dokunulmazlık sembolünü kazandı. Ada konseyinde bir isim söyleyecek.
- Batuhan : 1 puan
- Adem : 5 puan
- Nagihan : 6 puan
- Hikmet : 0 puan
- Ayşe : 5 puan
- Nisa : 1 puan
- Berkan : 2 puan
Şuanda Nagihan 6 puanla ilk sırada yer alıyor.
Bugünkü dokunulmazlığı kazanan Ayşe birazdan ikinci eleme adayını söyleyecek.
İLK ELEME ADAYI : BERKAN
İKİNCİ ELEME ADAYI : NİSA
Haftanın 2. eleme adayı birazdan açıklanacak.
Ayşe, Nisa'nın ismini söylüyor ve haftanın 2. eleme adayı Nisa oluyor.
- Batuhan
- Adem
- Nagihan
- Hikmet
- Nisa
- Ogeday
- Ayşe
- Berkan