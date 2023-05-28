Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 28 Mayıs Pazar 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimlerdir?
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Bugünkü bireysel dokunulmazlık oyununu Yusuf kazanmıştı. Bunun ardından ada konseyinde Yusuf bir aday çıkarttı. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 28 Mayıs 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. ve 3. eleme adayları kimlerdir? İşte detaylar...
Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayının kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 28 Mayıs Survivor eleme potasına kim yazıldı? Survivor eleme adayları kim? Survivor eleme adayı kim oldu? 28 Mayıs 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. ve 3. eleme adayları kimlerdir? İşte detaylar...
Bugünkü dokunulmazlık oyununu Yusuf kazandı. Yusuf eleme adayı belirledi.
Haftanın 2. dokunulmazlığını Yusuf kazandı. Birazdan Yusuf eleme adayını söyleyecek.
1. eleme adayı : Asena
2. eleme adayı : -
Haftanın ilk eleme adayı Asena olmuştu. Bugünkü dokunulmazlığı kazanan Yusuf birazdan 2. eleme adayını açıklayacak.