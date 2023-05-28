Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 28 Mayıs Pazar 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimlerdir?

Bugünkü bireysel dokunulmazlık oyununu Yusuf kazanmıştı. Bunun ardından ada konseyinde Yusuf bir aday çıkarttı. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 28 Mayıs 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. ve 3. eleme adayları kimlerdir? İşte detaylar...

Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayının kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 28 Mayıs Survivor eleme potasına kim yazıldı? Survivor eleme adayları kim? Survivor eleme adayı kim oldu? 28 Mayıs 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. ve 3. eleme adayları kimlerdir? İşte detaylar...

SURVİVOR BUGÜNKÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Yusuf kazandı. Yusuf eleme adayı belirledi.

SURVİVOR HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 2. dokunulmazlığını Yusuf kazandı. Birazdan Yusuf eleme adayını söyleyecek.

SURVİVOR HAFTANIN 1. VE 3. ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

1. eleme adayı : Asena

2. eleme adayı : -

Haftanın ilk eleme adayı Asena olmuştu. Bugünkü dokunulmazlığı kazanan Yusuf birazdan 2. eleme adayını açıklayacak.