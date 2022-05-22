Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 22 Mayıs Survivor All Star haftanın ikinci eleme adayı kimdir? Bu hafta potada kimler var? - Haberler

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SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlığı kazanan takım Gönüllüler oldu. En iyilere giden oyunda Gönüllüler dokunulmazlığın sahibi oldu. Ünlüler takımı birazdan ada konseyinde bir isim yazacak.

SURVİVOR 21 MAYIS ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ada konseyinde birazdan Ünlüler takımı eleme adayı için isim yazacak. Oylama birazdan yapılacak ve puanlar açıklanacak.

Oylamalar şöyle:

Ayşe : 4

Sude : 1

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Geçen hafta Survivor'da elenen isim Seda olmuştu. Ek olarak bugün Ünlüler takımı haftanın 2. eleme adayını çıkaracak.

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