Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 21 Mart Survivor 2023 haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimler? Eleme ne zaman olacak?
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Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı ve kazanan takım Ünlüler oldu. Buna göre Gönüllüler haftanın 2. eleme adayını çıkartacak. Peki, Survivor 2. eleme adayı kim oldu? Survivor 2023 haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimler? Eleme ne zaman olacak? İşte detaylar...
Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor 2. eleme adayı kim oldu? Survivor 2023 haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimler? Eleme ne zaman olacak?
Bugünkü dokunulmazlık oyununu 2-0 lık skorla Ünlüler kazandı. Ünlüler hem kadınlarda hem de erkeklerde dokunulmazlığı kazandı. Birazdan Gönüllüler eleme adayı çıkartacak.
Gönüllüler birazdan ada konseyinde 2. eleme adayını belirleyecek. Birazdan oylama yapılacak.
Gönüllüler takımında Aziz haftanın 2. eleme adayı oluyor.
Haftanın 1. eleme adayı Ünlüler takımından Murat olmuştu. İkinci eleme adayı ise birazdan belli olacak.
1. eleme adayı : Murat
2. eleme adayı : Aziz