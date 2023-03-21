Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 21 Mart Survivor 2023 haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimler? Eleme ne zaman olacak?

Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı ve kazanan takım Ünlüler oldu. Buna göre Gönüllüler haftanın 2. eleme adayını çıkartacak. Peki, Survivor 2. eleme adayı kim oldu? Survivor 2023 haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimler? Eleme ne zaman olacak? İşte detaylar...