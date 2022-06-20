Survivor 2. bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takımdan? 20 Haziran Pazartesi Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne, hangi isim kazandı?

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün haftanın 2. ikinci bireysel dokunulmazlığı oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık ödülünü kazanan takım ve kişi hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 20 Haziran yemek ödülü ne oldu? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi isim aldı? Dokunulmaz olan isim kimin ismini söyledi? Dokunulmaz hangi ismi söyleyecek? İşte detaylar...

SURVİVOR 2022 SON 8'E KALAN YARIŞMACILAR KİMLER?

- Batuhan

- Adem

- Ogeday

- Hikmet

- Nagihan

- Nisa

- Ayşe

- Berkan

20 HAZİRAN SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Öncelikle sıralama oyunu oynanacak. Ardından en iyi süreyi yapan en kötü süreyi yapanla eşleşecek. Yani 1-8 , 2-7, 3-6, 4-5 eşleşmeleri olacak. Yarışma şuan başladı. Sıralama oyunundan sonra çeyrek finallere ve eşleşme oyunlarına geçilecek.

Sıralama oyunlarında Nagihan 1. olduğu için doğrudan yarı finale çıktı.

Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Batuhan vs Berkan : Berkan 3-2 kazandı ve yarı finale yükseldi.

Berkan 3-2 kazandı ve yarı finale yükseldi. Hikmet vs Nisa : Nisa 3-0 ile yarı finale çıktı.

Nisa 3-0 ile yarı finale çıktı. Adem vs Ayşe : Ayşe yarı finale yükseldi.

3 olan yarı finale çıkacak. Mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

Yarı final eşleşmeleri:

Nagihan vs Berkan : Nagihan kazandı

Nisa vs Ayşe : Ayşe kazandı

3 olan finale çıkacak.





FİNAL : AYŞE VS NAGİHAN

4 olan dokunulmazlığı alacak.

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM : AYŞE

Haftanın 2. dokunulmazlığını Ayşe kazanıyor.

20 HAZİRAN SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Dokunulmazlığı kazanan kişi seçtiği arkadaşlarıyla güzel bir restorana gidiyor ve güzel bir yemek yiyor. Kazanan yarışmacılar birbirinden güzel ödüller kazanacak.

Haberler.com - Gündem