Survivor 2. bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takımdan? 20 Haziran Pazartesi Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne, hangi isim kazandı?
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Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın 2. bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak. Geçen hafta elenen isim Ogeday olmuştu. Peki, Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takımdan? 20 Haziran Pazartesi 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne, hangi isim kazandı? Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Ünlüler takımında mı Gönüllüler takımında mı? Eleme adayı kim oldu?
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün haftanın 2. ikinci bireysel dokunulmazlığı oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık ödülünü kazanan takım ve kişi hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 20 Haziran yemek ödülü ne oldu? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi isim aldı? Dokunulmaz olan isim kimin ismini söyledi? Dokunulmaz hangi ismi söyleyecek? İşte detaylar...
- - Batuhan
- - Adem
- - Ogeday
- - Hikmet
- - Nagihan
- - Nisa
- - Ayşe
- - Berkan
Öncelikle sıralama oyunu oynanacak. Ardından en iyi süreyi yapan en kötü süreyi yapanla eşleşecek. Yani 1-8 , 2-7, 3-6, 4-5 eşleşmeleri olacak. Yarışma şuan başladı. Sıralama oyunundan sonra çeyrek finallere ve eşleşme oyunlarına geçilecek.
Sıralama oyunlarında Nagihan 1. olduğu için doğrudan yarı finale çıktı.
Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
- Batuhan vs Berkan : Berkan 3-2 kazandı ve yarı finale yükseldi.
- Hikmet vs Nisa : Nisa 3-0 ile yarı finale çıktı.
- Adem vs Ayşe : Ayşe yarı finale yükseldi.
3 olan yarı finale çıkacak. Mücadele tüm hızıyla devam ediyor.
Yarı final eşleşmeleri:
- Nagihan vs Berkan : Nagihan kazandı
- Nisa vs Ayşe : Ayşe kazandı
3 olan finale çıkacak.
FİNAL : AYŞE VS NAGİHAN
4 olan dokunulmazlığı alacak.
DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM : AYŞE
Haftanın 2. dokunulmazlığını Ayşe kazanıyor.
Dokunulmazlığı kazanan kişi seçtiği arkadaşlarıyla güzel bir restorana gidiyor ve güzel bir yemek yiyor. Kazanan yarışmacılar birbirinden güzel ödüller kazanacak.