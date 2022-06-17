Survivor 2. bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takımdan? 17 Haziran Cuma 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne, hangi isim kazandı?

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün haftanın 2. ikinci bireysel dokunulmazlığı oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık ödülünü kazanan takım ve kişi hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 17 Haziran yemek ödülü ne oldu? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi isim aldı? Dokunulmaz olan isim kimin ismini söyledi? Dokunulmaz hangi ismi söyleyecek? İşte detaylar...

SURVİVOR 2022 SON 8'E KALAN YARIŞMACILAR KİMLER?

- Batuhan

- Adem

- Ogeday

- Hikmet

- Nagihan

- Nisa

- Ayşe

- Berkan

17 HAZİRAN SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Öncelikle sıralama oyunu oynanacak. Ardından en iyi süreyi yapan en kötü süreyi yapanla eşleşecek. Yani 1-8 , 2-7, 3-6, 4-5 eşleşmeleri olacak. Yarışma şuan başladı. Sıralama oyunundan sonra çeyrek finallere ve eşleşme oyunlarına geçilecek.

Ogeday'ın süresi : 1 dakika 50 saniye

Berkan'ın süresi : 2 dakika 1 saniye

Ayşe'nin süresi : 3 dakika 2 saniye

Adem'in süresi : 1 dakika 23 saniye

Nagihan'ın süresi : 1 dakika 28 saniye

Nisa'nın süresi : 1 dakika 52 saniye

Batuhan'ın süresi : 1 dakika 46 saniye

Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu:

Adem vs Ayşe : Adem 2-1 kazandı ve bir üst tura çıktı.

Adem 2-1 kazandı ve bir üst tura çıktı. Hikmet vs Nisa : Hikmet bir üst tura çıkıyor.

Hikmet bir üst tura çıkıyor. Nagihan vs Berkan : Berkan 2-0 kazandı ve bir üst tura çıktı.

Berkan 2-0 kazandı ve bir üst tura çıktı. Batuhan vs Ogeday : Ogeday bir üst tura çıkıyor.

Yarı final eşleşmeleri :

Adem vs Berkan : Adem kazandı ve finale çıktı.

Hikmet vs Ogeday : Ogeday kazandı ve finale çıktı.

FİNAL : ADEM VS OGEDAY

Adem finalde 3-1 önde. 4 olan kazanacak.

Dokunulmazlığı Kazanan isim :

17 HAZİRAN SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Survivor ödülü Nescafe Express'ten geliyor. Kazanan kişi yanında seçeceği 3 arkadaşı ile yemek yemeğe gidecek. Ardından Scuba Diving yapacak.

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