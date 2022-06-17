Survivor 2. bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takımdan? 17 Haziran Cuma 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne, hangi isim kazandı?
- Güncelleme:
Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın 2. bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak. Geçen hafta elenen isim Atakan olmuştu. Peki, Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takımdan? 17 Haziran Cuma 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne, hangi isim kazandı? Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Ünlüler takımında mı Gönüllüler takımında mı? Eleme adayı kim oldu?
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün haftanın 2. ikinci bireysel dokunulmazlığı oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık ödülünü kazanan takım ve kişi hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 17 Haziran yemek ödülü ne oldu? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi isim aldı? Dokunulmaz olan isim kimin ismini söyledi? Dokunulmaz hangi ismi söyleyecek? İşte detaylar...
- - Batuhan
- - Adem
- - Ogeday
- - Hikmet
- - Nagihan
- - Nisa
- - Ayşe
- - Berkan
Öncelikle sıralama oyunu oynanacak. Ardından en iyi süreyi yapan en kötü süreyi yapanla eşleşecek. Yani 1-8 , 2-7, 3-6, 4-5 eşleşmeleri olacak. Yarışma şuan başladı. Sıralama oyunundan sonra çeyrek finallere ve eşleşme oyunlarına geçilecek.
Ogeday'ın süresi : 1 dakika 50 saniye
Berkan'ın süresi : 2 dakika 1 saniye
Ayşe'nin süresi : 3 dakika 2 saniye
Adem'in süresi : 1 dakika 23 saniye
Nagihan'ın süresi : 1 dakika 28 saniye
Nisa'nın süresi : 1 dakika 52 saniye
Batuhan'ın süresi : 1 dakika 46 saniye
Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu:
- Adem vs Ayşe : Adem 2-1 kazandı ve bir üst tura çıktı.
- Hikmet vs Nisa : Hikmet bir üst tura çıkıyor.
- Nagihan vs Berkan : Berkan 2-0 kazandı ve bir üst tura çıktı.
- Batuhan vs Ogeday : Ogeday bir üst tura çıkıyor.
Yarı final eşleşmeleri :
- Adem vs Berkan : Adem kazandı ve finale çıktı.
- Hikmet vs Ogeday : Ogeday kazandı ve finale çıktı.
FİNAL : ADEM VS OGEDAY
Adem finalde 3-1 önde. 4 olan kazanacak.
Dokunulmazlığı Kazanan isim :
Survivor ödülü Nescafe Express'ten geliyor. Kazanan kişi yanında seçeceği 3 arkadaşı ile yemek yemeğe gidecek. Ardından Scuba Diving yapacak.