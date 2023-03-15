Survivor 15 Mart Açık Artırma oyunu kazananları kimler? Kim hangi yemeği kazandı? 15 Mart 2023 Survivor açık arttırmada kimler ne yedi?
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Survivor 2023'te bugün yani 15 Mart 2023 açık artırma oyunu oynanıyor. Heyecanla beklenen Açık Artırma yarışmasında kimler ne kazandı merak ediliyor. Peki, Survivor 15 Mart Açık Artırma oyunu kazananları kimler? Kim hangi yemeği kazandı? 15 Mart 2023 Survivor açık arttırmada kimler ne yedi? İşte detaylar...
Açık Artırma yarışması heyecanla takip ediliyor. En fazla kilo verenler açık artırma ödülünde daha yüksek bütçeyle başlayacak. Survivor 15 Mart Açık Artırma oyunu kazananları kimler? Kim hangi yemeği kazandı? Survivor 15 Mart Açık Artırma oyunu kazananları kimler? Kim hangi yemeği kazandı? 15 Mart 2023 Survivor açık arttırmada kimler ne yedi? Ayrıntılar sizlerle...
Erkeklerde en çok kilo veren isimler Murat, Barış, Alper ve Özgür oldu. Kadınlarda ise en çok kilo verenler Elanur, Cansu, Asena oldu. En çok kilo verenler açık artırma ödülünde daha yüksek bütçeyle başlayacaktır.
Yarışmacılar açık artırmaya 500-1000 ve 1500 pezo ile başladı. Açık artırmada birbirinden güzel yemekler ve tatlılar yer aldı. En çok teklifi veren ödüllerin sahibi oldu.
Poğaça kazananı : 250 pezo ile Asena
Poğaça kazananı : 250 pezo ile Murat
Yumurta kazananı : 100 pezo ile Nefise
2 poğaça kazananı : 400 pezo ile Batuhan
İçli köfte kazananı : 300 pezo ile Nefise
Lazanya kazananı : 500 pezo ile Fatih
Tavuk şiş kazananı : 450 pezo ile Elanur
Su böreği kazananı : 450 pezo ile Asena
Adana dürüm kazananı : 800 pezo ile Aziz
Çiğköfte kazananı : 250 pezo ile Halil
Adana dürüm kazananı : 700 pezo ile Yusuf
Kanat kazananı : 300 pezo ile Alper
Sezar salata kazananı : 550 pezo ile Asena
Cheesecake kazananı : 1000 pezo ile Merve
Pirzola kazananı : 450 pezo ile Kürşat
Lahmacun kazananı : 500 pezo ile Murat