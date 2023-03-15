Survivor 2023'te bugün yani 15 Mart 2023 açık artırma oyunu oynanıyor. Heyecanla beklenen Açık Artırma yarışmasında kimler ne kazandı merak ediliyor. Peki, Survivor 15 Mart Açık Artırma oyunu kazananları kimler? Kim hangi yemeği kazandı? 15 Mart 2023 Survivor açık arttırmada kimler ne yedi? İşte detaylar...

Açık Artırma yarışması heyecanla takip ediliyor. En fazla kilo verenler açık artırma ödülünde daha yüksek bütçeyle başlayacak. Survivor 15 Mart Açık Artırma oyunu kazananları kimler? Kim hangi yemeği kazandı? Survivor 15 Mart Açık Artırma oyunu kazananları kimler? Kim hangi yemeği kazandı? 15 Mart 2023 Survivor açık arttırmada kimler ne yedi? Ayrıntılar sizlerle...

SURVİVOR 15 MART EN ÇOK KİLO VERENLER KİM OLDU?

Erkeklerde en çok kilo veren isimler Murat, Barış, Alper ve Özgür oldu. Kadınlarda ise en çok kilo verenler Elanur, Cansu, Asena oldu. En çok kilo verenler açık artırma ödülünde daha yüksek bütçeyle başlayacaktır.

SURVİVOR 15 MART 2023 AÇIK ARTIRMA ÖDÜLÜ NE?

Yarışmacılar açık artırmaya 500-1000 ve 1500 pezo ile başladı. Açık artırmada birbirinden güzel yemekler ve tatlılar yer aldı. En çok teklifi veren ödüllerin sahibi oldu.

SURVİVOR 15 MART AÇIK ARTIRMA KAZANANLARI KİMLER?

Poğaça kazananı : 250 pezo ile Asena

Poğaça kazananı : 250 pezo ile Murat

Yumurta kazananı : 100 pezo ile Nefise

2 poğaça kazananı : 400 pezo ile Batuhan

İçli köfte kazananı : 300 pezo ile Nefise

Lazanya kazananı : 500 pezo ile Fatih

Tavuk şiş kazananı : 450 pezo ile Elanur

Su böreği kazananı : 450 pezo ile Asena

Adana dürüm kazananı : 800 pezo ile Aziz

Çiğköfte kazananı : 250 pezo ile Halil

Adana dürüm kazananı : 700 pezo ile Yusuf

Kanat kazananı : 300 pezo ile Alper

Sezar salata kazananı : 550 pezo ile Asena

Cheesecake kazananı : 1000 pezo ile Merve

Pirzola kazananı : 450 pezo ile Kürşat

Lahmacun kazananı : 500 pezo ile Murat