Survivor 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Haziran Survivor yeni bölümde neler olacak? En son kim elendi? Survivor yeni fragman izle!
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Survivor 2022 All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. Yapılan son eleme konseyinde Hikmet adaya veda etmişti. Bugünkü yeni bölümde canlı yayın olacak. Peki, Survivor 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler? Survivor yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...
Survivor 2022: All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir. Survivor 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler?
Survivor 2022 hafta içi ve hafta sonu her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor.
Survivor'da en son Hikmet elendi. Geçtiğimiz hafta ise Nagihan, Berkan, Ogeday, Atakan ve Anıl elenmişti.
Survivor'ın 29 Haziran Çarşamba günü yayınlanacak olan 149. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Çünkü bugün yani 29 Haziran Çarşamba 2022 tarihinde Survivor yarı final canlı yayını olacak. Bugünkü canlı yayında Ayşe ve Nisa eleme potası yapılacak.
- - Batuhan
- - Adem
- - Nisa
- - Ayşe
Yeni Ünlüler takımı (Kırmızı takım):
- - Adem
- - Ayşe
- - Sude
- - Gökhan
- - Anıl
- - Sema
- - Merve
- - Batuhan
- - Barış
Yeni Gönüllüler takımı (Mavi takım):
- - Nagihan
- - Perviz
- - Atakan
- - Ogeday
- - Nisa
- - Evrim
- - Hikmet
- - Seda
- - Berkan