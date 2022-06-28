Survivor 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Haziran Survivor yeni bölümde neler olacak? En son kim elendi? Survivor yeni fragman izle! - Haberler

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Survivor 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Haziran Survivor yeni bölümde neler olacak? En son kim elendi? Survivor yeni fragman izle!

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Survivor 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Haziran Survivor yeni bölümde neler olacak? En son kim elendi? Survivor yeni fragman izle!

Survivor 2022 All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. Yapılan son eleme konseyinde Hikmet adaya veda etti. Bugünkü yeni bölümde ise yarı final mücadeleleri oynanacak. Peki, Survivor 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler? Survivor yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir. Survivor 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler?

Survivor 2022 hafta içi ve hafta sonu her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

Survivor'da en son (dünkü eleme konseyinde) Hikmet elendi. Geçtiğimiz hafta ise Nagihan, Berkan, Ogeday, Atakan ve Anıl elenmişti.

Survivor'ın 28 Haziran Salı günü yayınlanacak olan 148. bölüm fragmanı yayınlandı. Dünkü eleme konseyinde Hikmet adaya veda etmişti. Bugün ise yarı final karşılaşmaları yapılacak.

Survivor 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Haziran Survivor yeni bölümde neler olacak? En son kim elendi? Survivor yeni fragman izle!

  • - Batuhan
  • - Adem
  • - Nisa
  • - Ayşe

Yeni Ünlüler takımı (Kırmızı takım):

  • - Adem
  • - Ayşe
  • - Sude
  • - Gökhan
  • - Anıl
  • - Sema
  • - Merve
  • - Batuhan
  • - Barış

Yeni Gönüllüler takımı (Mavi takım):

  • - Nagihan
  • - Perviz
  • - Atakan
  • - Ogeday
  • - Nisa
  • - Evrim
  • - Hikmet
  • - Seda
  • - Berkan
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