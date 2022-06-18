Survivor 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Haziran Survivor yeni bölümde neler olacak? En son kim elendi? Survivor yeni fragman izle!
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Survivor 2022 All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. Yapılan son eleme konseyinde Atakan adaya veda etmişti. Bugünkü yeni bölümde ise 3. bireysel dokunulmazlık oynanacak ve eleme konseyi yapılacak. Peki, Survivor 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler? Survivor yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir. Survivor 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler?
Survivor 2022 hafta içi ve hafta sonu her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor.
Survivor'da en son Gönüllüler takımından Atakan elendi. Geçtiğimiz hafta ise Anıl elenmişti.
Survivor'ın 18 Haziran Cumartesi günü yayınlanacak olan 138. bölüm fragmanı yayınlandı. Dünkü 2. dokunulmazlığı Adem kazanmıştı ve Ogeday'ın ismini vermişti. Bugün ise 3. ve son dokunulmazlık oynanacak. Ardından eleme konseyi yapılacak.
Yeni Ünlüler takımı (Kırmızı takım):
- - Adem
- - Ayşe
- - Sude
- - Gökhan
- - Anıl
- - Sema
- - Merve
- - Batuhan
- - Barış
Yeni Gönüllüler takımı (Mavi takım):
- - Nagihan
- - Perviz
- - Atakan
- - Ogeday
- - Nisa
- - Evrim
- - Hikmet
- - Seda
- - Berkan