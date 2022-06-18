Survivor 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Haziran Survivor yeni bölümde neler olacak? En son kim elendi? Survivor yeni fragman izle!

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir. Survivor 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler?

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Survivor 2022 hafta içi ve hafta sonu her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da en son Gönüllüler takımından Atakan elendi. Geçtiğimiz hafta ise Anıl elenmişti.

SURVİVOR 138. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Survivor'ın 18 Haziran Cumartesi günü yayınlanacak olan 138. bölüm fragmanı yayınlandı. Dünkü 2. dokunulmazlığı Adem kazanmıştı ve Ogeday'ın ismini vermişti. Bugün ise 3. ve son dokunulmazlık oynanacak. Ardından eleme konseyi yapılacak.

2022 SURVİVOR YENİ KADRO!

Yeni Ünlüler takımı (Kırmızı takım):

- Adem

- Ayşe

- Sude

- Gökhan

- Anıl

- Sema

- Merve

- Batuhan

- Barış

Yeni Gönüllüler takımı (Mavi takım):

- Nagihan

- Perviz

- Atakan

- Ogeday

- Nisa

- Evrim

- Hikmet

- Seda

- Berkan

Haberler.com - Gündem