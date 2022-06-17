Survivor 137. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17 Haziran Survivor yeni bölümde neler olacak? En son kim elendi? Survivor yeni fragman izle!
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Survivor 2022 All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. Yapılan son eleme konseyinde Atakan adaya veda etti. Bugünkü yeni bölümde ise 2. bireysel dokunulmazlık oynanacak. Peki, Survivor 137. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler? Survivor yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...
Survivor 2022: All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir. Survivor 137. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler?
Survivor 2022 hafta içi ve hafta sonu her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor.
Survivor'da en son Gönüllüler takımından Atakan elendi. Geçtiğimiz hafta ise Anıl elenmişti.
Survivor'ın 17 Haziran Cuma günü yayınlanacak olan 137. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dünkü oyunda 1. bireysel dokunulmazlığı Batuhan kazanmıştı ve Berkan'ın ismini söylemişti. Bugün haftanın 2. bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak.
Yeni Ünlüler takımı (Kırmızı takım):
- - Adem
- - Ayşe
- - Sude
- - Gökhan
- - Anıl
- - Sema
- - Merve
- - Batuhan
- - Barış
Yeni Gönüllüler takımı (Mavi takım):
- - Nagihan
- - Perviz
- - Atakan
- - Ogeday
- - Nisa
- - Evrim
- - Hikmet
- - Seda
- - Berkan