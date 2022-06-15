Survivor 135. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 15 Haziran Survivor yeni bölümde neler olacak? En son kim elendi? Survivor yeni fragman izle!

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir. Survivor 135. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler?

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Survivor 2022 hafta içi ve hafta sonu her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da en son Gönüllüler takımından Atakan elendi. Geçtiğimiz hafta ise Anıl elenmişti.

SURVİVOR 135. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Survivor'ın 15 Haziran Çarşamba günü yayınlanacak olan 135. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dünkü ada konseyinde Gönüllüler takımından Atakan adaya veda eden isim oldu.

2022 SURVİVOR YENİ KADRO!

Yeni Ünlüler takımı (Kırmızı takım):

- Adem

- Ayşe

- Sude

- Gökhan

- Anıl

- Sema

- Merve

- Batuhan

- Barış

Yeni Gönüllüler takımı (Mavi takım):

- Nagihan

- Perviz

- Atakan

- Ogeday

- Nisa

- Evrim

- Hikmet

- Seda

- Berkan

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