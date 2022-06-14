Survivor 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 14 Haziran Survivor yeni bölümde neler olacak? En son kim elendi? Survivor yeni fragman izle!

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir. Survivor 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler?

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Survivor 2022 hafta içi ve hafta sonu her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da en son Ünlüler takımından Anıl elenmişti. Geçtiğimiz hafta ise Evrim elenmişti.

SURVİVOR 134. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Survivor'ın 14 Haziran Salı günü yayınlanacak olan 134. bölüm fragmanı yayınlandı. Bugünkü yeni bölümde haftanın 3. dokunulmazlığı oynanacak ve ada konseyinde eleme olacak, bir kişi adaya veda edecek.

2022 SURVİVOR YENİ KADRO!

Yeni Ünlüler takımı (Kırmızı takım):

- Adem

- Ayşe

- Sude

- Gökhan

- Anıl

- Sema

- Merve

- Batuhan

- Barış

Yeni Gönüllüler takımı (Mavi takım):

- Nagihan

- Perviz

- Atakan

- Ogeday

- Nisa

- Evrim

- Hikmet

- Seda

- Berkan

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