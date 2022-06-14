Survivor 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 14 Haziran Survivor yeni bölümde neler olacak? En son kim elendi? Survivor yeni fragman izle!
- Güncelleme:
Survivor 2022 All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. En son Anıl elenmişti. Bugün ise haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Peki, Survivor 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler? Survivor yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir. Survivor 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler?
Survivor 2022 hafta içi ve hafta sonu her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor.
Survivor'da en son Ünlüler takımından Anıl elenmişti. Geçtiğimiz hafta ise Evrim elenmişti.
Survivor'ın 14 Haziran Salı günü yayınlanacak olan 134. bölüm fragmanı yayınlandı. Bugünkü yeni bölümde haftanın 3. dokunulmazlığı oynanacak ve ada konseyinde eleme olacak, bir kişi adaya veda edecek.
Yeni Ünlüler takımı (Kırmızı takım):
- - Adem
- - Ayşe
- - Sude
- - Gökhan
- - Anıl
- - Sema
- - Merve
- - Batuhan
- - Barış
Yeni Gönüllüler takımı (Mavi takım):
- - Nagihan
- - Perviz
- - Atakan
- - Ogeday
- - Nisa
- - Evrim
- - Hikmet
- - Seda
- - Berkan