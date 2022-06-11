Survivor 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 11 Haziran Survivor yeni bölümde neler olacak? En son kim elendi? Survivor yeni fragman izle! - Haberler

Survivor 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 11 Haziran Survivor yeni bölümde neler olacak? En son kim elendi? Survivor yeni fragman izle!
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Survivor 2022 All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. En son Evrim elenmişti. Bugün İletişim oyunu oynanacak. Peki, Survivor 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler? Survivor yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir. Survivor 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler?
Survivor 2022 hafta içi ve hafta sonu her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor.
Survivor'da en son Ünlüler takımından Evrim elenmişti. Geçtiğimiz hafta ise Sema elenmişti. Bugün yeni bir eleme konseyi yapılacak ve bir isim adaya veda edecek.
Survivor'ın 11 Haziran Cumartesi günü yayınlanacak olan 131. bölüm fragmanı yayınlandı. Bugünkü yeni bölümde İletişim oyunu oynanacak.
Yeni Ünlüler takımı (Kırmızı takım):
- - Adem
- - Ayşe
- - Sude
- - Gökhan
- - Anıl
- - Sema
- - Merve
- - Batuhan
- - Barış
Yeni Gönüllüler takımı (Mavi takım):
- - Nagihan
- - Perviz
- - Atakan
- - Ogeday
- - Nisa
- - Evrim
- - Hikmet
- - Seda
- - Berkan