Survivor 125. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 9 Haziran Survivor 2023 yeni bölümde neler olacak? En son kim elendi? Survivor yeni fragman izle!

Survivor 2023 tüm heyecanıyla devam ediyor. Yapılan son eleme konseyinde Osman Can adaya veda etmişti. İzleyiciler yeni fragman yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Survivor 125. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler? Survivor yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor 125. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 2023 yeni bölümde neler olacak? En son kim elendi? Survivor yeni fragman izle!

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Survivor 2023 hafta içi ve hafta sonu her gün saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor.

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Yapılan son eleme konseyinde Osman Can adaya veda etmişti. Dün yapılan 3. dokunulmazlığı Nefise kazanmıştı ve Özgür'ün ismini söylemişti. Özgür, Ertuğ ve Osman Can arasından en az oyu Osman Can aldı ve adaya veda etti.

SURVİVOR 125. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Survivor'ın 9 Haziran Cuma günü yayınlanacak olan 125. bölüm fragmanı TV'de yayınlandı. Yeni bölüm fragmanı Youtube kanalında da yayınlandı. Yeni bölümde Eğlen Bakalım oyunu oynanacak.

SURVİVOR 2023 KADROSU

Ünlüler

Murat Eken

Cansu Büşra Tuman

Barış Telli

Zeynep Alkan

Kürşat Yalçınkaya

Buse Plan

Halil İbrahim Göker

Nefise Karatay

Ertuğ Onur Yaşlıoğlu

Yusuf Yıldız

Merve Yıldırım

Aysu Keskin

Çağla Taşdelen

Yusuf Güney

Seçkin Piriler

Berdan Mardini

Ümit Erdim

Gönüllüler