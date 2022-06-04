Survivor 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Haziran Survivor yeni bölümde neler olacak? En son kim elendi? Survivor yeni fragman izle! - Haberler

Survivor 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Haziran Survivor yeni bölümde neler olacak? En son kim elendi? Survivor yeni fragman izle!
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Survivor 2022 All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. En son elenen isim Sema olmuştu. Bugünkü yeni bölümde ise haftanın ikinci dokunulmazlığı oynanacak. Peki, Survivor 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler? Survivor yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir. Survivor 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler?
Survivor 2022 hafta içi ve hafta sonu her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor.
Survivor'da geçen gün yapılan eleme konseyinde Ünlüler takımından Sema adaya veda eden isim olmuştu. Bugün ise haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynanacak.
Survivor'ın 4 Haziran Cumartesi günü yayınlanacak olan 124. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölümde haftanın ikinci dokunulmazlığı oynanacaktır.
Yeni Ünlüler takımı (Kırmızı takım):
- - Adem
- - Batuhan
- - Anıl
- - Evrim
- - Nisa
Yeni Gönüllüler takımı (Mavi takım):
- - Nagihan
- - Ayşe
- - Atakan
- - Ogeday
- - Berkan
- - Hikmet