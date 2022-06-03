Survivor 123. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Haziran Survivor yeni bölümde neler olacak? En son kim elendi? Survivor yeni fragman izle! - Haberler

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir. Survivor 123. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler?

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Survivor 2022 hafta içi ve hafta sonu her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da geçen gün yapılan eleme konseyinde Ünlüler takımından Sema adaya veda eden isim olmuştu. Bugün ise haftanın 1. dokunulmazlık oyunu oynanacak.

SURVİVOR 123. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Survivor'ın 3 Haziran Cuma günü yayınlanacak olan 123. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde haftanın ilk dokunulmazlığı oynanacaktır.

2022 SURVİVOR YENİ KADRO!

Yeni Ünlüler takımı (Kırmızı takım):

- Adem

- Batuhan

- Anıl

- Evrim

- Nisa

Yeni Gönüllüler takımı (Mavi takım):

- Nagihan

- Ayşe

- Atakan

- Ogeday

- Berkan

- Hikmet

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