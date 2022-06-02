Survivor 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Haziran Survivor yeni bölümde neler olacak? En son kim elendi? Survivor yeni fragman izle! - Haberler

Survivor 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Haziran Survivor yeni bölümde neler olacak? En son kim elendi? Survivor yeni fragman izle!
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Survivor 2022 All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. Dün elenen isim Sema olmuştu. Bugünkü yeni bölümde ise haftalık takım konseyi yapılacak. Peki, Survivor 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler? Survivor yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir. Survivor 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler?
Survivor 2022 hafta içi ve hafta sonu her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor.
Survivor'da dün yapılan eleme konseyinde Ünlüler takımından Sema adaya veda eden isim olmuştu. Bugün ise haftanın takım konseyi yapılacak. Takımlar değişecek.
Survivor'ın 2 Haziran Perşembe günü yayınlanacak olan 122. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde yeni bir konsey yapılacak ve takımlar değişecek.
Yeni Ünlüler takımı (Kırmızı takım):
- - Adem
- - Ayşe
- - Sude
- - Gökhan
- - Anıl
- - Sema
- - Merve
- - Batuhan
- - Barış
Yeni Gönüllüler takımı (Mavi takım):
- - Nagihan
- - Perviz
- - Atakan
- - Ogeday
- - Nisa
- - Evrim
- - Hikmet
- - Seda
- - Berkan