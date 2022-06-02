Survivor 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Haziran Survivor yeni bölümde neler olacak? En son kim elendi? Survivor yeni fragman izle! - Haberler

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir. Survivor 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler?

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Survivor 2022 hafta içi ve hafta sonu her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da dün yapılan eleme konseyinde Ünlüler takımından Sema adaya veda eden isim olmuştu. Bugün ise haftanın takım konseyi yapılacak. Takımlar değişecek.

SURVİVOR 122. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Survivor'ın 2 Haziran Perşembe günü yayınlanacak olan 122. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde yeni bir konsey yapılacak ve takımlar değişecek.

2022 SURVİVOR YENİ KADRO!

Yeni Ünlüler takımı (Kırmızı takım):

- Adem

- Ayşe

- Sude

- Gökhan

- Anıl

- Sema

- Merve

- Batuhan

- Barış

Yeni Gönüllüler takımı (Mavi takım):

- Nagihan

- Perviz

- Atakan

- Ogeday

- Nisa

- Evrim

- Hikmet

- Seda

- Berkan

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