Survivor 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1 Haziran Survivor yeni bölümde neler olacak? En son kim elendi? Survivor yeni fragman izle! - Haberler

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir. Survivor 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler?

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Survivor 2022 hafta içi ve hafta sonu her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da geçtiğimiz hafta yapılan eleme konseyinde Ünlüler takımından Sude adaya veda eden isim olmuştu. Bugün ise yeni haftanın elenen ismi açıklanacak. Bugün dokunulmazlık oynanmayacak.

SURVİVOR 121. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Survivor'ın 1 Haziran Çarşamba günü yayınlanacak olan 121. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölümde adaya bir isim veda edecek.

2022 SURVİVOR YENİ KADRO!

Yeni Ünlüler takımı (Kırmızı takım):

- Adem

- Ayşe

- Sude

- Gökhan

- Anıl

- Sema

- Merve

- Batuhan

- Barış

Yeni Gönüllüler takımı (Mavi takım):

- Nagihan

- Perviz

- Atakan

- Ogeday

- Nisa

- Evrim

- Hikmet

- Seda

- Berkan

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