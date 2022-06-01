Survivor 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1 Haziran Survivor yeni bölümde neler olacak? En son kim elendi? Survivor yeni fragman izle! - Haberler

Survivor 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1 Haziran Survivor yeni bölümde neler olacak? En son kim elendi? Survivor yeni fragman izle!
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Survivor 2022 All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. Geçen hafta elenen isim Sude olmuştu. Bugünkü yeni bölümde ise elenen isim açıklanacak. Peki, Survivor 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler? Survivor yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir. Survivor 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler?
Survivor 2022 hafta içi ve hafta sonu her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor.
Survivor'da geçtiğimiz hafta yapılan eleme konseyinde Ünlüler takımından Sude adaya veda eden isim olmuştu. Bugün ise yeni haftanın elenen ismi açıklanacak. Bugün dokunulmazlık oynanmayacak.
Survivor'ın 1 Haziran Çarşamba günü yayınlanacak olan 121. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölümde adaya bir isim veda edecek.
Yeni Ünlüler takımı (Kırmızı takım):
- - Adem
- - Ayşe
- - Sude
- - Gökhan
- - Anıl
- - Sema
- - Merve
- - Batuhan
- - Barış
Yeni Gönüllüler takımı (Mavi takım):
- - Nagihan
- - Perviz
- - Atakan
- - Ogeday
- - Nisa
- - Evrim
- - Hikmet
- - Seda
- - Berkan