Survivor 116. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Mayıs Survivor 2023 yeni bölümde neler olacak? En son kim elendi? Survivor yeni fragman izle!

Survivor 2023 tüm heyecanıyla devam ediyor. Yapılan son ada konseyinde Ertuğ eleme adayı olarak belirlendi. İzleyiciler yeni fragman yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Survivor 116. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler? Survivor yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...