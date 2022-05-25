Survivor 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Mayıs Survivor yeni bölümde neler olacak? En son kim elendi? Survivor yeni fragman izle! - Haberler

Survivor 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Mayıs Survivor yeni bölümde neler olacak? En son kim elendi? Survivor yeni fragman izle!
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Survivor 2022 All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. Geçen hafta elenen isim Seda olmuştu. Bu hafta ise Sude elendi. Bugünkü yeni bölümde ise ödül oyunu oynanacak. Peki, Survivor 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler? Survivor yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir. Survivor 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler?
Survivor 2022 hafta içi ve hafta sonu her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor.
Survivor'da dün yapılan eleme konseyinde Ünlüler takımından Sude adaya veda eden isim oldu.
Survivor'ın 25 Mayıs Çarşamba günü yayınlanacak olan 114. bölüm fragmanı yayınlandı. Bugünkü yeni bölümde Türk-Yunan karışık ödül oyunu oynanacak.
Yeni Ünlüler takımı (Kırmızı takım):
- - Adem
- - Ayşe
- - Sude
- - Gökhan
- - Anıl
- - Sema
- - Merve
- - Batuhan
- - Barış
Yeni Gönüllüler takımı (Mavi takım):
- - Nagihan
- - Perviz
- - Atakan
- - Ogeday
- - Nisa
- - Evrim
- - Hikmet
- - Seda
- - Berkan
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