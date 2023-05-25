Survivor 110. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Mayıs Survivor 2023 yeni bölümde neler olacak? En son kim elendi? Survivor yeni fragman izle!

Survivor 2023 tüm heyecanıyla devam ediyor. Yapılan son ada konseyinde Kırmızı takımdan Nefise eleme adayı olarak belirlendi. İzleyiciler yeni fragman yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Survivor 110. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler? Survivor yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor 110. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 2023 yeni bölümde neler olacak? En son kim elendi? Survivor yeni fragman izle!

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Survivor 2023 TV8'de dizilerin olmadığı günler hariç hafta içi ve hafta sonu her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

SURVİVOR'DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Haftanın 1. 2. ve 3. eleme adayları sırasıyla; Aziz, Cansu ve Nefise oldu.

SURVİVOR 110. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Survivor'ın 25 Mayıs Perşembe günü yayınlanacak olan 110. bölüm fragmanı TV'de yayınlandı. Yeni bölüm fragmanı Youtube kanalında da yayınlandı. Yeni bölümde İletişim oyunu olacak ve bölüm sonunda eleme konseyi yapılacak, adadan bir isim elenecek.

SURVİVOR 2023 KADROSU

Ünlüler

Murat Eken

Cansu Büşra Tuman

Barış Telli

Zeynep Alkan

Kürşat Yalçınkaya

Buse Plan

Halil İbrahim Göker

Nefise Karatay

Ertuğ Onur Yaşlıoğlu

Yusuf Yıldız

Merve Yıldırım

Aysu Keskin

Çağla Taşdelen

Yusuf Güney

Seçkin Piriler

Berdan Mardini

Ümit Erdim

Gönüllüler