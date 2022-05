Survivor 100. bölüm fragmanı izle: GERGİN ANLAR! 9 Mayıs Survivor All Star 2022 yeni bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölümde neler olacak?

Survivor All Star 2022 100. bölüm fragmanı merak ediliyor! TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından olan Survivor yarışması bu sezon All Star kadrosu ile ekranlara geliyor. Kıyasıya mücadelelerin ve heyecan dolu dakikaların yaşandığı yarışmada Survivor All Star 2022 yeni bölüm fragman yayınlandı mı? sorusu merek ediliyor. 9 Mayıs 2022 Survivor All Star 2022 100. bölüm fragmanı ve detaylar haberimizde...

SURVİVOR ALL STAR 100. BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Survivor All Star 2022 sezonunun 100. bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyenleri her sezon ekrana kilitleyen Survivor 2022'nin bu yıl ki yarışmacı kadrosu nefesleri kesiyor. Yeni sezonda yeni bir rekabet doğuracak olan Survivor All Star 2022 sezonu 100. bölümü 9 Mayıs Pazartesi 20.00'da ekranlara gelecek.

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SURVİVOR ALL STAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor All Star yeni bölümüyle 9 Mayıs Pazartesi saat 20.00'da TV8 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz

