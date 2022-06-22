Survivor 1. eleme adayı kim oldu, dokunulmaz kim? 22 Haziran Survivor'da kim kaç puanda? Haftanın puan sıralaması nasıl? Adem kimin ismini söyledi?

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Survivor ilk eleme adayı kim oldu, dokunulmaz kim? Survivor'da kim kaç puanda? Haftanın puan sıralaması nasıl? Adem kimin ismini söyledi? Survivor'da kimin kaç puanı var? SMS sıralaması nasıl? Puan tablosu nasıl? Bireyselde ilk eleme adayı kim oldu? İlk bireyse dokunulmazlığı hangi isim kazandı?

HAFTANIN 1. DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Bugünkü bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Adem oldu. Adem finalde Batuhan'ı yendi ve dokunulmazlık sembolünü kazandı. Ada konseyinde bir isim söyleyecek.

1. DOKUNULMAZLIĞIN ARDINDAN PUAN DURUMU!

Batuhan : 3 puan

Adem : 5 puan

Nagihan : 0 puan

Hikmet : 1 puan

Ayşe : 0 puan

Nisa : 1 puan

Şuanda Adem 5 puanla ilk sırada yer alıyor.

HAFTANIN BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bugünkü dokunulmazlığı kazanan Adem birazdan birinci eleme adayını söyleyecek.