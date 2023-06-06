Survivor 1. eleme adayı kim oldu? 6 Haziran Salı 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. eleme adayı kimdir?
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Bugünkü bireysel dokunulmazlık oyununu Yusuf kazanmıştı. Bunun ardından ada konseyinde Yusuf bir aday çıkarttı. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 6 Haziran 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. eleme adayı kimdir? İşte detaylar...
Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayının kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 6 Haziran Survivor eleme potasına kim yazıldı? Survivor eleme adayları kim? Survivor eleme adayı kim oldu? 6 Haziran 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. 2. ve 3. eleme adayları kimlerdir? İşte detaylar...
Bugünkü dokunulmazlık oyununu Yusuf kazandı. Özgür eleme adayı belirledi.
Haftanın 1. dokunulmazlığını Yusuf kazandı. Yusuf haftanın 1. eleme adayı olarak bir yarışmacının ismini söyleyecek.
1. eleme adayı : -
Haftanın ilk eleme adayı birazdan açıklanacak. Diğer eleme adayları yarın ve öbür gün oynanacak olan dokunulmazlığın ardından belli olacaktır.