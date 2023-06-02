Survivor 1. bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takımdan? 2 Haziran Cuma 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne, hangi isim kazandı?

Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın 1. bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak. Geçen hafta elenen isim Asena olmuştu. Peki, Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takımdan? 2 Haziran Cuma 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne, hangi isim kazandı? Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Mavi takımdan mı Kırmızı takımdan mı? Eleme adayı kim oldu?

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Bugün haftanın 1. birinci bireysel dokunulmazlığı oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık ödülünü kazanan takım ve kişi hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 2 Haziran yemek ödülü ne oldu? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi isim aldı? Dokunulmaz olan isim kimin ismini söyledi? Dokunulmaz hangi ismi söyleyecek? İşte detaylar...

SURVİVOR 2023 SON 6'YA KALAN YARIŞMACILAR KİMLER?

- Cansu

- Nefise

- Yusuf

- Ertuğ

- Özgür

- Osman Can

2 HAZİRAN SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Öncelikle sıralama oyunu oynanacak. Ardından en iyi süreyi yapanlar en kötü süreyi yapanlarla eşleşecek. Toplam 6 yarışmacı olduğu için en iyi süreyi yapan 2 kişi doğrudan yarı finale çıkacak. Son 4 kişiden 3. ile 6. ve 4. ile 5. eşleşecek. Çeyrek final ve yarı finalde 4 olan kazanacak ve finalde ise 5 olan dokunulmazlığın sahibi olacak.

Osman Can sıralama turlarında 1:09 yaptı.

Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Yarı finale çıkan isimler:

FİNAL : -

Dokunulmazlığı Kazanan İsim : -

2 HAZİRAN SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim dokunulmazlığın sahibi olacak ve kendini koruma altına alacak.