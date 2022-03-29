Survivor 1. 2. 3. ve 4. eleme adayları kimler oldu? 29 Mart kimler yazıldı? Bu hafta kimler yazıldı, kim elendi?

Heyecanla beklenen Survivor'ın yeni bölümü başladı. Sürprizlerle başlayan Survivor'da yeni haftanın 3. gün oyunları kimin kazandığı merak edildi. 29 Mart Salı bugün dokunulmazlığı kim kazandı merak edildi. Survivor eleme adayları kimler? 1. 2. 3. ve 4. eleme adayları kimler oldu? 29 Mart kimler yazıldı? Sürgün adası kalktı mı? İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. Ünlüler takımı hem kadınlarda hem de erkeklerde galibiyete ulaştı ve 2-0 Ünlüler'i yendi. Buna göre Gönüllüler ada konseyinde bir kişiyi yazdı ve toplam 4 kişi eleme potasına girdi.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bu hafta 3 dokunulmazlığı da Ünlüler kazandı. Bu haftanın eleme adayları şu şekilde:

1. eleme adayı : Evrim

Evrim 2. eleme adayı : Hikmet

Hikmet 3. eleme adayı : Gökhan

Gökhan 4. eleme adayı : Yasin

Performans 1. si Berkan 4. eleme adayı için Yasin'in ismini söyledi.

Buna göre bu hafta eleme potasında Evrim, Hikmet, Gökhan ve Yasin yer aldı.

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