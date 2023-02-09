Sururi Çorabatır kimdir? TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır kaç yaşında, nereli?

Sururi Çorabatır kimdir ve TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır kaç yaşında nereli olduğu merak ediliyor. TÜROFED Başkanı kimdir ve Sururi Çorabatır kimdir, kaç yaşında olduğu gündeme geliyor. Peki, Sururi Çorabatır kimdir? TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır kaç yaşında nereli?