Sururi Çorabatır kimdir? TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır kaç yaşında, nereli?
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SURURİ ÇORABATIR KİMDİR?
Sururi Çorabatır, Anlatya Fahri Konsolosu ve Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanıdır.