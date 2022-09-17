Omurgalı hayvanlar aleminde yer alan sürüngenlerin nasıl çoğaldığı araştırılıyor. Timsah, yılan, kaplumbağa, kertenkele ve tuatara takımlarından meydana gelen sürüngenlerin yumurta ile mi çoğaldığı merak ediliyor. Peki, sürüngenler yumurta ile mi çoğalır? Sürüngenler nasıl çoğalır? Detayları haberimizde…

Sürüngenler, pullarla kaplı ve akciğerlerinden hava soluyan bir omurgalıdır. Timsahlar, lepidozorlar (yılanlar ve kertenkeleler) ve kaplumbağalardan oluşur. Peki, sürüngenler yumurta ile mi çoğalır? Sürüngenler nasıl çoğalır? İşte detaylar…

SÜRÜNGENLER YUMURTA İLE Mİ ÇOĞALIR?

Sürüngenler, omurgalı hayvanlar aleminin yumurtlayarak çoğalan büyük bir sınıfıdır. Bu nedenle yılanlar, kaplumbağalar, kertenkeleler, timsahlar ve diğer sürüngen hayvanlar da yumurtlayarak çoğalırlar.

Vücut sıcaklıklarını sabit tutacak metabolizmik mekanizmalara sahip olmadıkları için, vücut ısıları dış ortamın ısısına bağlı olarak değişkendir. Bu nedenle; sürüngen türlerinin çok büyük bir kısmı dünyanın ılıman iklim kuşaklarında yaşamlarını sürdürür, dolayısıyla daha çok yazın görünürler. Aynı nedenle kasları enerji tasarrufu yapar. Kaslarının güç potansiyeli memelilere oranla 4, kuşlara oranla 2 kat daha fazladır.

Tümü akciğerleriyle solunum yapan sürüngenler, yumurtlayarak ürerler. Bazı türlerde yavruların yumurtadan çıkması, dişinin içinde gerçekleşir.