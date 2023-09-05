Sürücüsünün kontrolünde çıkan otomobil yan şeritteki otomobile çarptı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yan şeritteki otomobile çarptı. Kazada yaralı olmazken otomobillerde hasar oluştu.
Sürücüsünün kontrolünde çıkan otomobil yan şeritteki otomobile çarptı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yan şeritteki otomobile çarptı.
Kaza, merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Mahabat Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil yan şeritte bulunan başka otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralı olmazken otomobillerde hasar oluştu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - Otomobil