Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kayalıklara uçtu

RİZE - Rize'nin Fındıklı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil deniz ile karayolu arasında bulunan kayalıklara uçtu.

Olay Fındıklı İlçesi Kıyıcık Köyü'nde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Necmettin C. Kontrolündeki 10 EJ 349 plakalı araç fırtına nedeniyle yola dalgaların attığı kayalardan kaçarken şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yolun kenarında bulunan bariyerlere çarpan araç denizle yolun arasında bulunan kayalıklara uçtu. Yoldan geçen diğer araçlarda kazayı gören şahıslar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine çok sağlık ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta yaralı olan sürücü Necmettin C. kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya konu olan araç ise olay yerine çağrılan vinç yardımı ile bulunduğu yerden alınarak çekiciye konuldu.