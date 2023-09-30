Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iddiaya göre makas atan otomobil takla attı. Kaza sonucu sürücü yaralanmazken, yolcu konumunda bulunan bir kişi yaralandı.
Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iddiaya göre makas atan otomobil takla attı.
Kaza, saat 00.00 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi.
İnegöl'den Alanyurt istikametine seyir halinde olan Ömer H.yönetimindeki 16 F 4613 plakalı otomobil iddiaya göre makas atarken, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil yolun sağındaki kaldırıma çarparak takla attı. Kaza sonucu takla atarak ters dönen otomobilde sürücü yaralanmazken, yolcu konumunda bulunan Muhammet A. yaralandı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.