Sürücü takla atan otomobilden yola böyle savruldu

Feci kazanın güvenlik kamerasına yansıdı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da dün meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç takla attı. Meydana gelen kazada Levent Sever araçtan fırlayarak ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Saray ilçesi Pazarcık Mahallesi Midye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Süleyman Akar idaresindeki 06 DDA 243 plakalı hafif ticari araç, 41. Tugay Komutanlığı önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Süleyman Akar ve araçta bulunan Levent Sever yaralandı. 41. Tugay Komutanlığı önünde meydana gelen kazada yaralılara nöbet tutan askerler anında müdahale etti. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Saray Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Levent Sever burada müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Levent Sever yoğun bakımda yaşam savaşı verirken, kazaya sebep olan araç sürücüsü Süleyman Akar hastanedeki tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi.

Dün olan kazanın bugün iş yeri güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Meydana gelen kazada takla atan araçtan Levent Sever'in fırlayarak asfalt zemine çakıldığı görünüyor.