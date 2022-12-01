Ehliyet sahibi olmak isteyen vatandaşlar yılbaşının yaklaşması ile birlikte Sürücü kurslarına zam mı geliyor? Sorusunu merak etmeye başladı. Bu nedenle yılbaşının yaklaşması ile birlikte Sürücü kurslarına zam mı geliyor? Sorusu birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, Sürücü kurslarına zam mı geliyor? Sürücü kurslarına zam mı gelecek?

2023 yılında ehliyet fiyatlarının 6 bin lira ve üzeri rakamlara çıkacağı konuşulurken, sektör temsilcileri vatandaşlara "Elinizi çabuk tutun" çağrısında bulunmuştu. Bu nedenle ehliyet sahibi olmak isteyen birçok aday Sürücü kurslarına zam mı geliyor? Sorusunu araştırıyor. Peki, Sürücü kurslarına zam mı geliyor? Sürücü kurslarına zam mı gelecek?

SÜRÜCÜ KURSLARINA ZAM MI GELİYOR?

2022 yılında 3 bin liradan başlayan fiyatlara alınan ehliyet ücretine zam geliyor. İstanbul'da faaliyet gösteren sürücü kurslarından birinin kurucusu olan Kader Çelik, 2023 yılında ehliyet fiyatlarının 6 bin lira ve üzeri rakamlara çıkabileceğini söyledi. Ehliyet fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, Türkiye'de ehliyet fiyatlarının her yıl aralık ayında Milli Eğitim Bakanlığı ile valiliklerde kurulan komisyonlar tarafından maliyet hesapları yapılarak belirlendiğini söyledi. Komisyonların her il için bir taban fiyat belirlediğini vurgulayan Çelik, "Pandemi ve sonrası yaşanan ekonomik krizler sebebiyle dünya genelinde enflasyon oranlarında gözle görülür artışlar yaşanıyor. Bu sebeple ehliyet fiyatları belirlenirken güncellenebilir bir taban fiyat çalışması daha uygun olacaktır." dedi.